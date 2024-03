Zi tristă pentru presa românescă. Un apreciat jurnalist a murit la 54 de ani

O zi tristă pentru presa românească. Un apreciat jurnalist a murit in cauze medicale la doar 54 de ani. Ziarist cu o experiență de peste 20 de ani, el a activat atât în presa scrisă, cât și în televiziune, dar și media online.

A murit un cunoscut jurnalist din Prahova, Daniel Dimache. Având în spate o carieră de peste 20 de ani, el a activat atât în presa scrisă, cât și în televiziune, dar și în online.

Cunoscutul jurnalist Daniel Dimache a activat vreme de aproape două decenii în presa prahoveană. El a murit din cauza unui infarct, la o vârstă încă tânără, la doar 54 de ani.

Potrivit informațiilor din presa locală, Daniel Dimache a absolvit în anul 1988 Liceul Ion Luca Caragiale Ploiești. Ulterior, și-a continuat studiile la Institutul Politehnic București, absolvind în 1994. A lucrat o perioadă ca inginer tehnolog, la o companie locală, UPETROM - 1 Mai Ploiești, iar din 1998 a debutat în presa locală.

Și-a început cariera ca redactor la cotidianul Prahova, unde a rămas până în mai 2006. Din anul 2009 și până în prezent, a ocupat poziția de director al publicației Gazeta de Prahova. În paralel, însă, a lucrat și pentru posturile locale de televiziune, din Prahova. Jurnalistul care a murit a fost director de programe și realizator de emisiuni la Alpha TV și Valea Prahovei TV. De asemenea, a fost moderator de emisiuni la Ploiești TV.

Colegii din presa prahoveană care l-au cunoscut pe Daniel Dimache au transmis mesaje de condoleanțe, în postări pe social-media, dar și în paginile publicațiilor la care activează. Între cei care au transmis mesaje de condoleanțe se află și redactorii publicației „Prahova”. Este ziarul la care și-a făcut debutul în presa scrisă, în 1998, jurnalistul care a murit.

„Obișnuiți, prin natura profesiei, să așezăm în textul de presă informații despre realități dintre cele mai dureroase, nu ne sfiim să recunoaștem că, în aceste tulburătoare momente ale pierderii unui coleg de profesie aflat în deplina maturitate a vieții și a carierei, ne-am găsit cu greu cuvintele și am sperat, până în ultima clipă, ca vestea care a îndoliat întreaga presă locală să nu se verifice. Exprimăm sincerele noastre regrete și întreaga compasiune familiei îndoliate!”, se arată într-un articol publicat pe site-ul Ziarul Prahova.

De asemenea, și-au exprimat regretul și colegii de la Gazeta de Prahova, pe care a condus-o. Daniel Dimache a fost evocat într-un articol semnat de colegul său Dragoș Trestioreanu.

„Trist, azi ne-a părăsit pentru totdeauna. Sunt încă în șoc, îmi este infinit de greu să scriu rândurile acestea. L-am stimat și iubit pe Dan din ziua în care ne-am cunoscut mai bine și am început să ne apreciem. Sâmbătă seară, am vorbit la telefon și am continuat puțin conversația pe Whatsapp. Mă gândesc că trebuia ca dialogul să fi fost mai lung, așa cum era în destule nopți, când vorbeam despre tot și toate

Daniel Dimache, căruia cu toții îi spunem drum lin spre Cer, a fost un maestru al media locală. Mai avea atâtea de scris și de făcut împreună cu noi, cei de la printul și siteul Gazetei de Prahova, fără el simțindu-ne, acum, fără cârmă, fără direcție”, se arată în articolul semnat de Dragoș Trestioreanu.