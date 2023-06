Clienții Hidroelectrica au primit câte două facturi într-o singură zi. Specialiștii cer intervenția ANPC

Clienții Hidroelectrica trec prin momenten dificile, după ce în ultimele săptămână au primit câte două facturi pe zi sau patru doar în șapte zile. Acest lucru este posibil pentru că Hidroelectrica a emis peste un milion de facturi pentru cei 500 de mii de consumatori abonați. Este important de precizat că aceste facturi trebuie plătite la termen, în maxim o lună. În caz contrar, clienții riscă să primească amenzi. De asemenea, se poate ajunge chiar la întreruperea furnizării serviciilor.

Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) a dat posibilitatea furnizorilor ca în cazul în care sunt înregistrate întârzieri de facturi, să fie emisă doar una singură, dar care să poată fi eșalonată pe tot atâtea luni cât a fost multiplicată factura comună. În cazul unei facturi care ar fi acumulat două luni, prima rată ar fi fost în termen de 30 de zile, iar a doua în termen de 60 de zile. De asemenea, există posibilitatea penalităților sau întreruperilor de furnizare, doar dacă data limită pentru ultima rată și perioada de grație au trecut.

Ce trebuie să facă clienții care au primit câte două facturi într-o zi

„Exact pentru aceste situații s-a prevăzut ca furnizorul de facturi, pentru o perioadă mai mare decât cea normală, de o lună, obligatoriu să ofere clientului posibilitatea de a plăti eșalonat, în cel puțin atâtea rate câte luni s-au facturat. Hidroelectrica în loc să factureze pe o singură factură mai multe luni, caz în care era obligată, fără nici o solicitare din partea clientului, la posibilitatea plății eșalonate, a ales să emită într-o perioadă scurtă câte o factură, pe o perioadă de facturare. În acest caz nu se încadrează la articolul respectiv”, a explicat Zoltan Nagy-Bege.

Fostul vicepreședinte al ANRE a mai adăugat că persoanele aflate la conducerea instituției de reglementare poate s-au gândit că abonații vor plăti factura integral. Cu toate acestea, Nagy-Bege susține că Hidroelectrica ar fi trebuit să ofere clienților posibilitatea plății eșalonate. De asemenea, abonații pot cere acest lucru dacă au sume mai mari, dar această soluție rămâne la latitudinea furnizorului,

Nagy-Bege a mai adăugat că în situația în care facturile vin una după alta, ANRE nu poate emite nicio reglementare care să ajute clienții. „Nu pare că încalcă nimic, în afară de faptul că nu a emis la timp facturile și au încălcat regulamentul care spune că facturarea se face lunar. Cred că ANPC ar putea să facă o verificare și să vină cu o măsură obligatorie față de Hidroelectrica, care să se aplice la toți clienții care se găsesc în această situație. Clienții trebuie mai întâi să depună o cerere la Hidroelectrica și poate vor avea un răspuns pozitiv.”, a mai spus specialistul pentru Impact.ro.

Clienții Hidroelectrica se plâng că primesc facturi una după alta

Clienții Hidroelectrica sunt disperați și caută o soluție. Mulți dintre ei chiar și-au spus nemulțumirile în mediul online și pentru a afla dacă și alte persoane se mai află în situația lor. Precum a spus și fostul vicepreședinte al ANRE, sunt două soluții pentru rezolvarea problemelor legate de facturi, fie negocierea cu Hidroelectrica, fie intervenția ANPC. Clienții au în ceput să își spună nemulțumirile pe un grup de Facebook „Client Hidroelectrica”, unde s-au acumulat mii de postări în ultimele săptămâni.

„Am primit 3 în ultima săptămână, dintre care două în aceeași zi”, „De pe 20 până astăzi, am primit în total opt facturi, patru pentru fiecare loc de consum. Am ajuns la luna martie. Ușor, ușor ajungem pe zero”, „Au reușit la mine trei facturi, una după alta…21, 22, 23 iunie”, „Acum nu se mai opresc, mi-au venit trei săptămâna asta… Poate se mai liniștesc săptămâna viitoare, să fac o singură plată, nu trei sau patru” „Si eu am primit 3 X 2 facturi: 20,22,23 iunie pentru ianuarie, februarie si martie 2023. Mai este timp și pentru altele! Nu s-a terminat luna!!!!” „Am primit doua ieri și acum e deja miazăzi și nimic. Mă simt sedus și abandonat, oare de ce nu-i mai place de mine? Am greșit oare ceva? Nu mai sunt bărbatul de la începutul relației contractuale?”, sunt doar câteva dintre comentarii lăsate de internauți.

Ce spun reprezentanții Hidroelectrica privind facturile emise

Bogdan Badea, președintele directoratului Hidroelectrica, a anunțat, în timpul unei conferințe de presă, că au fost emise peste un milion de facturi. De asemenea, nu vor mai exista întârzieri în maxim două lumi. Oficialul companiei a mai adăugat că ritmul de emitere este unul care să nu pună presiune pe consumatori. Mai mult decât atât, Bogdan Badea susține că toate facturile au fost transmise clienților în ordine.

„Foarte curând vom ajunge la zi. Ritmul de emitere este unul care să nu pună o presiune extrem de mare pentru consumatori de aceea există o anumită secvenţialitate cu privire la transmiterea facturilor. Din punct de vedere al capacităţii tehnice, suntem funcţionali la capacitate maximă şi la parametri maximi cu noile sisteme informatice. Sperăm să nu surprize de ordin legislativ care să ne pună în situaţia de a trebui să implementăm diverse lucruri”, a mai spus președintele directoratului Hidroelectrica.