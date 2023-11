Claudiu Belețoiu a venit pe primul loc la ediţia „360 The Challenge 2023”. Sportivul român a câştigat la Gran Canaria o cursă formidabilă de anduranță, de 269,3 kilometri. El a parcurs acest traseu infernal în 56 de ore și 26 de minute.

Claudiu Belețoiu, pe primul loc la ediţia „360 The Challenge 2023”

Claudiu Belețoiu a scris pe pagina sa de socializare despre această victorie senzațională.

„Pentru mine, pasiunea legată de distanțele de peste 100 de mile a început în această insulă, la această cursă, 360 The Challenge. În ediția din 2018 am și făcut de altfel, prima mea sută de mile, chiar în cadrul competiției. Ulterior, am mai adăugat încă aproape 100 de kilometri în cadrul aceluiași concurs. Nerecomandat au ieșit aprox. 90 de ore atunci. Începând din acel an, am făcut 6 ediții de 360 THE CHALLENGE în total, din care 1 în La Gomera și 5 în Gran Canaria”, a scris sportivul român.

Claudiu Belețoiu. Sursa foto: Facebook

Sportivul român, despre pasiunea sa

Claudiu Belețoiu a mai spus că de şase ani visează la posibilitatea de a face o cursă bună în Gran Canaria.

„Pentru mine este de fiecare dată un privilegiu să pot fi în locuri unde pare că nu a ajuns picior de om. Sunt cu adevărat norocos că pot să fac asta și dacă am un plan principal despre cum vreau să trăiesc, acesta este: să continui să alerg pe munte pentru tot restul vieții. Am devenit mai matur, am continuat să acumulez experiență, să învăț și să accept când greșesc.

Mai am de învățat cum să mă bucur: am visat 6 ani la posibilitatea de a face o cursă bună în Gran Canaria (prima mea participare a fost in 2017, la proba de 128km în cadrul Transgrancanaria clasic). Iar de data aceasta simt că am terminat o cursă bună. Mi-am dorit să ofer acestui loc un respect meritat, făcând o cursă susținută, onorabilă, nu doar una în care mă străduiesc să ajung la finish”.

Sursa foto: Facebook

Claudiu Belețoiu: Vă îndemn să visați la lucruri care par o nebunie

În final, Claudiu Belețoiu le mulţumeşte tuturor celor care l-u susținut pentru a putea ajunge la astfel de performanță.

„Sunt foarte recunoscător sprijinului primit din partea Garanti BBVA Romania, fără de care ar fi fost imposibil să vin aici, costurile asociate unei astfel de competiții, mai ales când vrei să ajungi din timp pentru a te pregăti specific, sunt considerabile și nu aveam cum să le susțin.

La final, îmi permit să vă îndemn să visați la lucruri care par o nebunie. Nu pierdeți nimic dacă tindeți spre imposibil, dimpotrivă. Doar veți deveni pe zi ce trece oameni mai buni, mai pregătiți să atingă acel vis”, a scris sportivul.