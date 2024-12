Monden Claudia Puican în lacrimi, după anunțul sarcinii. De ce a plâns vedeta.







Claudia Puican și Armin Nicoară au anunțat că vor avea un copil, cu toate acestea emoțiile prin care au trecut au făcut-o pe vedetă să plângă. Cei doi au fost la un podcast, acolo unde cântăreața a izbucnit în lacrimi.

Claudia Puican nu s-a mai putut abține

Cei doi artiști care sunt împreună de mai mulți ani au aflat vestea cea mare că vor avea un copil acum mai multe luni. Problema lor cea mai mare a fost aceea ca bebelușul să nu moștenească diabetul tatălui. Iar când s-a ajuns la această discuție, Claudia a izbucnit în lacrimi. Mai ales că Armin a povestit că a fost complicat să înțeleagă boala, atunci când a fost diagnosticat.

”Teama există pentru că atunci când m-am îmbolnăvit oamenii care au venit în preajma mea nu au știut să mă încurajeze. Să mă pregătească pentru ce va urma. Diabetul este o boală care nu are leac. La 15 ani m-am îmbolnăvit, am 29 acum. Oamenii care au venit, în loc să mă ajute să-l gestionez cu injecții, cu regim, ei au venit și mi-au spus doar problemele ce vor urma. Adică dacă nu vei ține regim, nu vei face injecții ți se taie piciorul”, a povestit artistul. Acesta a fost și momentul în care soția a izbucnit in lacrimi.

Riscul era ca bebelușul să moștenească boala

Iar informațiile legate de boală au culminat cu una care l-a îngrijorat pe artist. ”Copilul tău se va naște cu diabet, o să orbești, o să faci aia, o să faci aia. Și m-am gândit, dacă fac copil și se va naște așa... e crunt! Îmi scriu părinți că am copil de câteva luni și ce să fac cu el, că nu-i pot pune pompă de insulină. La noi funcționează tratamentul pe injecții manuale, deci e foarte complicat. Dar nu o să fie nicio problemă cu copilul.

Am sufletul împăcat că eu m-am dus la muntele Athos și mi-am pus o dorință la o icoană. Și am zis, Doamne, te rog, am promis eu ceva acolo, și acum a durat câteva luni și s-a întâmplat minunea. Pe lângă promisiunea pe care am făcut-o la muntele Athos, am fost la icoana Sfântului Efrem și am promis că dacă vom avea copil, unul dintre nume va fi Efrem sau Efremia, în funcție de ce va fi”, a conchis artistul.