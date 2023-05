Claudia Pătrășcanu s-a mutat în casa nouă. Fosta soție a lui Gabi Bădălău și-a luat vilă în Agigea

Claudia și-a anunțat fanii de pe Instagram că a dormit prima noaptea în casa nouă și că se simte foarte fericită. ”Prima dimineață în casa nouă. Sunt binecuvântată”, a scris Claudia Pătrășcanu pe Instagram și a împărtășit cu fanii câteva imagini din noua ei locuință.

Vedeta a făcut anunțul cu privire la casa nouă acum mai bine de o lună, dar a trebuit să mai aștepte pentru ca toate retușurile să fie gata și ea să se poată muta alături de cei mici. „Copiii mei abia așteaptă mutarea… Mai sunt câteva detalii… Un detaliu pe care îl observ eu acum… Nu am flori în vază. În curând”, spunea vedeta luna trecută. Vila pe care a reușit Claudia să o achiziționeze are etaj și este în majoritate făcută în culori deschise. De altfel, locuința are și curte, mai ales că cei mici sunt mari amatori de stat pe afară și jucat în aer liber. Desigur că în curte este amenajat și un spațiu unde mama lor îi poate supraveghea și unde își poate bea

cafeaua.

Gabi Bădălău și-ar fi dorit copiii în București

În urmă cu câteva luni, Gabi Bădălău, fostul soț al Claudiei, i-a propus acesteia să se mute în București, alături de cei mici, angajându-se să le plătească chiria și toate celelalte cheltuieli.

Artista a refuzat categoric, ba chiar venit cu o contraofertă pentru milionar.

„Eu am altă ofertă pentru Gabi Bădălău, de ce nu vine el să se mute în Constanța, să fie el mai aproape de copii, că tot nu face nimic în București, nu are niciun job, lucrează alții pentru el și pentru firmele lui. Să se mute că el este unul singur, iar noi suntem trei, copiii sunt foarte fericiți la Constanța, copiii au un viitor în față, au un univers pe care l-am creat. Nu e vina mea și a copiilor că așa s-a întâmplat și că Gabi Bădălău ne-a dat afară din casă cândva. Nici eu și nici copiii nu suntem obiecte, de ce el nu face pasul acesta să se mute el în Constanța, să fie mai aproape de copii”, spunea Claudia Pătrășcanu la acel moment.