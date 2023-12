Claudia Pătrășcanu nu ar fi plătit nota la un restaurant. Cum se scuză artista

Recent, Claudia Pătrășcanu a venit în București cu cei doi copii, alături de care a ieșit la restaurant. Vedeta a fost acuzată că nu ar fi plătit nota la localul respectiv. Aceasta a declarat că fostul ei soț, Gabi Bădălău, este vinovat pentru tot ce i s-a întâmplat.

Claudia Pătrășcanu a povestit tot

„Îți spun eu cum s-a întâmplat. Gabi Bădălău l-a sunat pe Horațiu, cum face de fiecare dată și cum îi place. (…) Cum imediat cum eu am fost în București cu copiii, acum o săptămână și jumătate, cine ar fi ieșit să spună aberațiile astea. (…) Ideea e că am fost câteva zile în București, cu copiii, am petrecut acolo. (…) La un moment dat, bineînțeles el a ținut legătura cu copiii, că unde merg eu, vrea să apară și el. Eu nu pot să respir de omul ăsta”, a explicat cântăreața la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Gabi Bădălău ar fi vrut să o facă de râs

Claudia Pătrășcanu este de părere că Gabi Bădălău le-ar fi spus copiilor la ce restaurant să meargă împreună cu mama lor. Omul de afaceri le-ar fi lăsat celor mici bani pentru a achita nota. Atunci când a vrut să plătească, ea a fost informată, de unul dintre ospătari, că nu este nevoie. Cântăreeața consideră că fostul ei soț a făcut această manevră pentru a o pună, din nou, într-o lumină proastă.

„Nu îmi pasă de el, nu mă interesează. (…) Când vin în București este scai, nu pot să respir. Ca atare, am ajuns în București cu copiii și am vrut să merg să mănânc la un restaurant. (…)

I-a salutat pe copii, le-a lăsat copiilor niște bănuți, gen să plătească Gabriel nota și la un moment dat, la sfârșit, am cerut eu nota. (…) Scot cardul, zic să plătesc, domnul vine și zice ‘Stați liniștită, e totul rezolvat’, iar eu zic ‘Nu, nu se poate, insist’.

Eu am zis că e din partea casei. La care, să aud a doua seară că vine Gabi Bădălău să mă facă de râs că nu am plătit eu, să mă denigreze. Mie chestiile astea nu îmi plac”, a mai spus Claudia.

Liniștea nu a durat mult

Claudia și Gabi Bădălău au divorțat în toamna anului trecut, după ani întregi în care au făcut scandal în sălile de judecată. După separare, artista a declarat că este o femeie fericită, dar liniștea nu a durat mult. Ea are numeroase conflicte și cu actuala iubită a afaceristului, Bianca Drăgușanu.

„Am revenit la numele de Pătrășcanu. M-am rugat foarte mult. În acest moment pentru mine este o liniște, o bucurie, lasați-mă să mă bucur de ceea ce însemn eu. Până la urma urmei am stat trei ani pe holurile acestea”, a declarat Claudia Pătrășcanu, pe 10 octombrie 2022, la scurt timp după pronunțarea sentinței de către magistrați.