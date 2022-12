Claudia Pătrășcanu face lumină. Cine era bărbatul lângă care a apărut în mașină

Drept urmare, Claudia Pătrășcanu a explicat ce se întâmplă și cine este bărbatul. Vedeta spune că persoana care se afla lângă ea este șoferul ei, care o însoțește atunci când pleacă la concerte prin țară.

„Am avut o cântare la Giurgiu și la toate cântările pe care le am departe de Constanța și care implică să mă întorc noaptea, eu am un șofer, un băiat care merge cu mine, este băiatul fostei mele mătuși. Noi am crescut împreună, pot să-l numesc ca și fratele meu. E băiatul care merge cu mine, conduce, mă ajută la sunet, ca un tour-manager. Nu e iubitul meu sub nicio formă!”, a spus Claudia Pătrășcanu.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău nu se înțeleg deloc, iar copiii sunt prinși la mijloc în acest conflict

Chiar dacă au divorțat oficial, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău nu reușesc să găsească nicio cale să se înțeleagă, mai ales atunci când vine vorba despre copii celor doi. În continuare instanța va dezbate legat de modul în care cei doi minori își vor petrece timpul cu părinții lor. Spre exemplu, cei doi băieți ai Claudiei Pătrășcanu și ai lui Gabi Bădălău au petrecut Crăciunul alături de mama lor, iar de Revelion vor fi împreună cu tatăl lor.

„Crăciunul a fost foarte ok, liniștit, cu cei mici, doar că sunt puțină dezamăgită că pentru mine Crăciunul înseamnă să fie și puțină ninsoare. Cei mici își doreau la fel, să fie zăpadă, nu prea a fost zăpadă pe nicăieri. Au avut americanii zăpadă destul, ei care nu aveau. O să ajungem ca în țările exotice să facem brăduțul pe căldură și soare”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.