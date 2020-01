Claudia Pătrășcanu, declarații tulburătoare despre divorț: „Nu am fost dată afară singură, ci cu ambii copii”

Claudia Pătrășcanu a vorbit despre motivele care au dus la separarea de Gabi Bădălău, alături de care are doi copii, dar și despre cum se descurcă ca mamă singură.

„Adevăratele dureri sunt cele pe care le duci în tăcere şi în legătură cu care nu vrei să fii nici compătimit şi nici mângâiat. Omul pe care îl iubeam, cel pe care îl consideram sufletul meu pereche, pe care l-am ales şi căruia i-am dăruit doi copii superbi şi sănătoşi dispăruse, de o lungă perioadă de timp, din viaţa de familie.

Se întâmplase cu un an în urmă ca, în viaţa iubirii mele, a tatălui copiilor mei, să apară altcineva. Soţia şi copiii nu mai contau, ne uitase, păream nişte străini. Implicarea, respectul, sentimentele lui nu mai existau, nu mai era acel bărbat căruia i-am dăruit totul, pentru care am renunţat la multe şi căruia i-am dăruit doi copii. Nu mai ştiam cum arată, cine este, ce vrea, de ce continuă să mă mintă din orice, de ce nu apărea când aveam nevoie de el.

Nu mai era pentru noi. În schimb, era pentru altcineva. Am trăit mult timp în minciună, durere, suferinţă, singurătate şi umilinţă. Aveam discuţii fără niciun rezultat. După multe insistenţe şi rugăminţi, chiar şi cererea unui divorţ amiabil, după alte şi alte apariţii ale lui lângă acea femeie de care toată lumea ştia, dar nimeni nu lua atitudine, mi-am luat inima în dinţi şi am scris acel mesaj, după care m-am trezit dată afară din casă de către omul căruia m-am dăruit, cândva. Şi nu am fost dată afară singură, ci cu ambii copii”, a declarat Claudia Pătrășcanu.

„Mi-aş fi dorit ca acest proces să nu existe. Îmi iubesc enorm copiii şi vreau să îi menajez cât pot. Îmi doresc ca, într-un final, tatăl să conştientizeze acest lucru şi să ia cea mai bună decizie pentru copiii noştri, care merită să se bucure zi de zi de prezenţa părinţilor, de căldură şi iubire.

Doi oameni maturi pot rămâne într-o relaţie minunată de dragul copiilor, dacă le pasă de ceea ce simt copiii. Eu pot face acest lucru pentru ei. Dacă soţ sau soţie nu poţi fi, atunci părinte să fii. Asta dacă le doreşti binele cu adevărat”, a continuat solista, care a dezvăluit că este mama singură de un an și că încearcă să fie putenică pentru copiii ei.

„Mamă singură sunt de un an, iar aşa cum am gestionat-o până acum, la fel o voi gestiona şi de acum încolo. O mamă singură este un rol greu, însă dacă eşti puternică, îţi va da multe satisfacţii. Am fost mereu responsabilă de educaţia copiilor, m-am ocupat de casă, de soţ.

Singura opţiune a unei mame singure este să fie puternică, altfel nu va face faţă presiunilor şi aşteptărilor. Am privit în urma paşilor mei şi mi-am dat seama că tot ce s-a întâmplat m-a făcut mai puternică”, a dezvăluit Claudia Pătrășcanu în interviul oferit pentru Ok Magazine.

Te-ar putea interesa și: