Claudia Pătrășcanu continuă disputa de uzură cu fostul ei soț, Gabi Bădălău. Cei doi au divorțat, iar acum se războiesc în instanțe pentru custodia celor doi copii. Fosta cântăreață a anunțat că va face dezvăluiri „grele” despre un lucru pe care i l-a cerut fostul ei soț.

„Nu contează câta lume crede in povestea mea. Nu vreau mila nimănui, nici ajutorul financiar al nimănui. Nici sa văd oameni care și dau cu părerea când nimeni nu știe ce am trăit eu in toți acești ani de căsnicie. Dar atata timp cât am doua picioare, doua mâini, coloana vertebrală, demnitate și iubire necondiționată ptr copiii mei, pot face orice singura pentru ei, exact cum am făcut și pana acum”, a scris Claudia Pătrășcanu pe Instagram.

Claudia Pătrășcanu anunță devăluiri legate de Gabi Bădălău

O fi el Gabi Badalau, dar eu sunt Claudia Patrascanu, mama copiilor lui ptr care eu lupt. Lupt ptr educația lor, ptr drepturile lor si pentru ca ei sa crească lângă mama. Caci “tatal” ați văzut cât timp are el ptr ei?! Sprijin toate mamele singure, mame aruncate in strada. Abuzate emoțional, batjocorite. Mame care dau viața unor copii trimiși de Dzeu. Sunt și tati care stiu sa și facă rolul acesta foarte bine. Tati impecabili, tati responsabili…. Și ca sa l citez pe GB cu adevărat…..

„Vă susțin și nu uitați că nu sunteți singure pe lume”

Caci șmecheria nu sta in a-ți neglija familia, copiii, ai batjocori. Ci sta in alte lucruri. Gabi Badalau….. un șmecher adevărat. Caci tot spui ca tu ești șmecher și marele milionar nu face niciodată in viața asta ceea ce tu ai făcut propriilor tai copii ptr a te răzbuna pe mine, mama lor!.”

„Nu stiu ce va decide instanța,dar stiu ca,copiii noștri “șmechere” vor fi mândri de mine!

In seara aceasta,ora 22.00, ma puteți asculta la Romania Tv, voi elucida și alte situatii din povestea mea fără ieșire, dar voi spune și ce a cerut “tatăl” copiilor mei de la mine sau mai exact, de la copiii lui. Dragile mele mame, femei, va susțin și nu uitați ca nu sunteți singure pe lume….. In spatele fiecărui copil, sta o mama puternica!”, a mai precizat Pătrășcanu.