Gabi Bădălău a dezvăluit prin ce a trecut cu noul divorț. Afaceristul susține că de când s-a separat de soție aceasta nu-l mai lasă să-și vadă copiii.

Divorț cu scântei între Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu

„Azi așteptam copiii acasă, rezervasem să-i duc la munte. Am stat până la 5 la poartă. Nu m-a lăsat nici să-i văd. După două săptămâni de stat la ea, copiii sunt influențați. Copiii când vin la mine îmi zic.!

De șase luni m-a blocat pe video, nu pot să-i vâd pe video. De doi ani de zile eu îi susțin financiar și pe ea , și pe copii. Nu le lipsește nimic copiilor și nici ei. O să-i fac plângere penală. Claudia mă șantajează cu copiii.

Acum câteva luni am primit o hârtie în care Claudia îmi cere 15.000 de euro (n.r.-pe lună) și un apartament, plus cheltuieli cu școala copiilor. Am înțeles că ea ar vrea custodie exclusivă, de aceea mă acuză că sunt traficant. Luni am programare la IML să fac testul antidrog.

În nici un caz nu pot să-i dau 15 000 de euro, eu consider că-i ajung 2000-3000 de euro. Eu plătesc tot, școala copiilor, tot. Veniturile mele legale nu sunt așa de mari ca să-i dau 15.000 de euro. La cum se poartă acum, cred că s-a măritat cu mine pentru bani. Eu nu am încredere în ea, ea ne inregistra în casă când vorbeam de afaceri, trimitea la DNA.

Am fost chemat la DNA. M-au audiat și am primit neînceperea urmăririi penal”, a dezvăluit Gabi Bădălău , conform Curentul.info.

A recunoscut că a înșelat-o!

„Ea a fost respectată la noi acasă. A avut nu știu câte bone, eu nu am dat o palmă niciunei femei, părinții mei o tratau bine. Ce carieră avea ea? Era vreo Delia să cânte pe 10000 de euro?

Recunosc că am înșelat -o! De atunci trăiam numai în stres. Mă punea să-i dau video unde merg. A zăpăcit-o cu mesaje pe Bianca Drăgușanu!” a mai declarat Gabi Bădălău.

Replica Claudiei

„Ce a spus acum Gabi înțeleg că el încă are ură pe mine. I-am făcut plângere pentru amenințare cu moartea, că nu respectă programul de întâlnire cu copiii. Mă șochează ce spune Gabi cu plângerile făcute de mine la DNA.

Eu nu l -am înregistrat niciodată, nu aveam când, pentru că el nu venea acasă. Dacă Gabi face așa afirmații, să vină cu dovezi. Azi trebuia să vină să copiii. Le-am făcut valiza. I-am pregătit și întrebați-l cum plângeau copiii.

Copiii vin și spun ce spune Gabi despre mine, că sunt urâtă și proastă. Există un contract de mediere. Eu nu i -am cerut banii ăia, 15 000 de euro. Să vină cu hârtia. Eu nu trăiesc din cele 25 de milioane pe lună pe care ni le dă Gabi. În 2019, el și-a făcut acea amantă, a fost un scandal monstru.

Văzând cât a cheltuit cu acea amantă, eu am cerut o sumă, dar nu așa de mare. Este mincinos! Eu mi-am dorit acest divorț. El a venit acum două săptâmâni la mine și a sărit să mă pupe”, a spus soția afaceristului.