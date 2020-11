Era absolvent al Şcolii de agenţi de poliţie „Vasile Lascăr” din Câmpina şi de mai mulţi ani lucra în Găiseni. Îi luase, practic, locul tatălui său, tot poliţist, şeful de post din Găiseni, ieşit acum la pensie.

Marius Buturugaru mai are un frate mai mic, în vârstă de 26 de ani, care este luptător în Legiunea Străină. A venit şi el la înmormântare tocmai din Franţa.

Maşina cu motorul pornit de pe drumul de ţară

Pe data de 26 noiembrie, în jurul prânzului, Ionel S. a plecat împreună cu soţia lui, gravidă, către Bucureşti, pentru un control medical. Când au ieşit din Căscioarele, înainte să ajungă la autostradă, au văzut pe un drum lateral de ţară, care merge pe lângă râul Argeş, o maşină oprită. Avea motorul pornit. Lângă ea se afla un bărbat cu o căruţă. L-au recunoscut pe consăteanul lor Ilie P. care le-a făcut semn să se oprească. Au intrat pe drumul de ţară şi au oprit în spatele maşinii. Când a coborât, Ionel a rămas înmărmurit. Nici consăteanul lui nu era capabil să scoată vreun cuvânt. Îi arăta doar cu mâna. În interiorul maşinii staţionată cu motorul pornit, se afla, pe scaunul de la volan, un bărbat. Părea mort. Avea faţa plină de sânge. Geamul de la portiera de lângă el era ţăndări pe jos. În emoţia aceea, nu au apucat să mai vadă că pe jos, lângă scaun, se afla şi un pistol. Ilie P. ieşise de pe drumul comunal pe drumul de ţară cu căruţa, pentru că mergea către un pâlc de pădure să adune vreascuri. Nu avea telefon la el. Cel care a sunat la 112 a fost Ionel S.

„Când am trecut înapoi de la spital, că am plecat la Bucureşti la doctor, am văzut o salvare, nişte oameni şi mai multe maşini de poliţie la faţa locului”, ne-a declarat în exclusivitate soţia lui Ionel S.

Acum, în acel loc blestemat, lângă bucăţile de geam de la portieră, ard mai multe candele.

Un poliţist apreciat de locuitorii comunei

Familia Buturugaru este cunoscută şi apreciată în comună. Tatăl lui Marius a fost tot poliţist. Şef de post. Oamenii nu au decât cuvinte de bine la adresa lui. La fel vorbesc şi despre fiul său: „Nu conta dacă erai prieten cu el sau cu tat-su. Greşeai, te sancţiona. Dar îşi făcea datoria. Vă dau un singur exemplu. Într-o sâmbătă seară, aici, în vecini, a fost o nuntă. Soacra mare s-a cam pilit şi a luat-o de nebună prin pădure (în zona unde a murit Marius Buturugaru este şi un pâlc de pădure), spunând că se sinucide. Am pornit să o caut şi am sunat la 112. Aproape imediat a apărut şi Marius. Împreună am găsit-o pe femeie, care acum este bine sănătoasă. Vă daţi seama. Era sâmbătă, trecut bine de miezul nopţii. Putea să vină mai greu. Se întâmplă asta în oraşe mari, dar la noi, aici, la ţară” – ne-a declarat în exclusivitate şoferul de pe unul dintre microbuzele care fac naveta în comună.

O înmormântare în urlete de sirene şi motoare de motociclete

Duminică a avut loc înmormântarea. În faţa cortegiului funerar s-a aflat un grup de aproximativ 20 de motociclişti, care au mers în coloană, cu motoarele turate la maxim. Toţi aveau portretul lui. Prietenii lui Marius. Avea şi el pasiunea motocicletelor. Chiar avea una cu care mergea adesea. Omagiu i-au adus şi colegii poliţişti. Maşinile cu însemnele Poliţiei, aliniate, au salutat cu girofarurile aprinse, urlând din sirene.

Unanim, toţi cei cu care am stat de vorbă, de la bătrâni care îl cunoşteau pe decedat de când era mic, până la tineri de vârsta lui, nu au avut decât cuvinte de laudă. Despre el şi despre familia lui. Nici un cuvânt însă despre fosta soţie. Nici un cuvânt despre posibilul mobil al sinuciderii. Pentru că, deocamdată cel puţin, ancheta Parchetului Giurgiu a stabilit că a fost vorba despre o sinucidere cu arma din dotare. Doar din când în când, câte cineva, mai arunca câte o vorbă. În aluziile sătenilor, apărea şi numele Bădălău. Şi nu un oarecare Bădălău, ci baronul PSD de Giurgiu. Poate de aceea oamenilor le era treamă să vorbească deschis.

„Prea multă iubire ucide”

Marius Buturugaru s-a căsătorit, în urmă cu câţiva ani, cu Ana Maria Băcanu. O fată frumoasă, mai tânără ca el cu 4 ani. Se iubeau. S-au luat din dragoste. Dragoste care până la urmă avea să ucidă. Au locuit împreună în apartamentul de deasupra sediului poliţiei, pe care îl ocupase tatăl său, până ce-şi construise o casă tot în comună, pentru pensie. Ana Maria a avut ambiţia să facă o facultate, iar soţul a încurajat-o. S-a înscris la drept. Acum se recomandă a fi avocat, deşi nu există nici ca avocat titular, nici ca stagiar pe tabloul Baroului Giurgiu. Adică nu există ca avocat. De lucrat însă, lucrează la cabinetul de avocatură al Crinei Stoianovici, preşedintele organizaţiei judeţene de femei a PSD Giurgiu.

În ultimii doi ani însă, Ana Maria se schimbase. Întârzia din ce în ce mai mult la Giurgiu. Gura lumii a început să vorbească. Se spunea despre ea că are un amant. Pe cineva mare de la Giurgiu.

Marius, încă îndrăgostit, a vrut să verifice dacă gura lumii vorbea aiurea, sau era un sâmbure de adevăr. Cei cu care am stat de vorbă mi-au confirmat că în urmă cu trei luni de zile, Marius a prins-o, ca să spunem aşa, „în flagrant” pe soţia lui. Îl înşela cu nimeni altul decât cu Nicolae Bădălău, baronul PSD de Giurgiu, acum vicepreședinte al Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României.