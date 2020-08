Pe măsură ce trece timpul, Nicole Cherry se transformă într-o femeie din ce în ce mai atrăgătoare capabilă să facă orice bărbat să-și întoarcă privire a după ea.

Fetița din urmă cu câțiva ani s-a transformat într-o femeie împlinită, cu un trup lucrat și un bust generos a cărui vedere înfierbântă imaginația bărbaților. Nicole Cherry este din ce în ce mai sexy și arată asta tuturor, în fotografiile pe care le postează pe conturile de socializare.

De curând, artista și-a arătat formele apetisante într-o nouă fotografie, pe contul personal de Instagram, în care a pozat la plajă, într-un costum de baie negru, care dezvăluie exact atât cât trebuie pentru ca bărbații să-și dorească mai mult. Ea și-a însoțit imaginea și de un mesaj sugestiv.

„Life is better in a bikini” – „Viața e mai bună în bikini”, a scris ea pe contul de Instagram.

Imediat au urmat numeroase reacții din partea fanilor care au admirat-o în întreaga ei splendoare și au ținut să-i arate acest lucru în comentariile și aprecierile pe care i le-au transmis.

Trebuie spus că Nicole Cherry a recurs la mai multe intervenții chirugicale menite să o facă să arate din ce în ce mai bine. După ce şi-a operat guşa, Nicole a apelat la chirug pentru o mărire de bust. Deși intervenția a avut loc în urmă cu mai bine de un an, artista a mărturist acest lucru abia de curând, într-un interviu.

„Da, mi-am pus. Nu sunt genul de persoană care să mint, nu aș avea de ce să mint. Eu n-am avut niciodată (sâni – n. red.), n-am avut de acolo. Mama natură n-a fost generoasă cu mine pe partea aia și n-am privit-o niciodată ca pe ceva imposibil de făcut și pâna la urmă mi-am luat inima în dinți și am zis să fac pasul ăsta […] Mă simt mult mai bine, n-am exagerat, drept urmare abia acum se face anul și nu și-a dat nimeni seama”, a povestit artista într-o emisiune televizată, în urmă cu ceva timp în urmă.