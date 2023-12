Claudia Pătrăşcanu, ajutată să divorţeze de fosta amantă a soţului

Claudia Pătrăşcanu susține că a fost ajutată de fosta amantă a lui Gabi Bădălău. Fosta concurentă a prezentat probe împotriva lui Bădălău în procesul de divorț și de custodie a copiilor pe care l-a avut cu fostul om de afaceri.

Claudia nu i-a dat numele femeii. Dar a spus că e o persoană cunoscută.

Cum au divorţat Claudia Pătrăşcanu şi Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au căsătorit în anul 2015. Iar rodul iubirii lor sunt cei doi copii pe care îi au împreună.

În final, cei doi au ajuns la divorț, însă nu la notar, ci la judecătorie. Procesul a durat aproximativ doi ani.

Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, Claudia Pătrășcanu susține că Gabi Bădălău a dat-o afară din casă. Alături de cei doi copii. În plus, ea l-a acuzat pe acesta că o înșela chiar după ce l-a adus pe lume pe primul lor băiețel.

Totodată, Claudia Pătrășcanu a mărturisit că tatăl copiilor ei a avut o amantă în timpul căsniciei lor. Iar după ce au divorțat, ea a apelat la ajutorul acelei femei.

Ajutată de fosta amantă a lui Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu se temea că își va pierde copiii, motiv pentru care a primit ajutorul amantei lui Bădălău.

„E o persoană cunoscută în lumea asta. Ce mai contează? Eu nu vreau să o acuz, am avut o discuție, am vorbit. Singurul vinovat este el, iar amanta nu o să se gândească la familia bărbatului.

În momentul în care am divorțat și era dorința de a-mi lua copiii și am aflat că cei doi s-au despărțit foarte urât, în condiții grele. Atunci am îndrăznit și am sunat-o eu”, a povestit Claudia Pătrășcanu.

Claudia Pătrăşcanu a rămas însărcinată cu Gabi Bădălău după nici o lună de relație

Cântăreața a mai dezvăluit că a rămas rapid însărcinată și spune că Gabi Bădălău și-a dorit copilul din prima clipă.

Când a aflat că va fi tatăl, el a venit direct la ușa Claudiei Pătrășcanu și a îmbrățișat-o. Artista regretă că nu a rămas în relații bune cu tatăl copiilor ei după despărțire și susține că mai multe persoane au intervenit în relația lor.

„După puțin mai mult de trei săptămâni am rămas însărcinată. Foarte rapid. A fost un moment în care nu trebuia să rămân însărcinată. Așa a vrut Dumnezeu! Eu cred că așa ne-a fost dat. Regretul meu este că noi nu am ajuns să ne înțelegem.

Eu mi-am dorit întotdeauna acest aspect. Noi nu am reușit să rămânem în relații frumoase. Dacă nu erau anumite persoane care să se bage în viața noastră, rămâneam în relații frumoase pentru copii. În căsnicia noastră au fost persoane care s-au băgat”, a spus artista.

În prezent, Claudia Pătrăşcanu și Gabi Bădălău au custodie comună pentru cei doi băieți ai lor, însă copiii locuiesc cu mama lor, în Constanța.