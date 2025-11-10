Clădirea abandonată „Național” ucide, iar Poliția și Primăria se pasează vina, în timp ce copiii riscă viața

Republica Moldova. O fetiță de doar 13 ani și-a pierdut viața în inima capitalei, căzând de la înălțime în ruina fostului hotel „Național”. Nu este primul caz, dar este poate cel mai revoltător: o tragedie care putea fi evitată cu un gard de 10.000 de lei. După incident, autoritățile s-au grăbit să reacționeze dar, în loc de soluții, au început să-și paseze vina una alteia.

Primarul general Ion Ceban a cerut, luni, Guvernului Republicii Moldova „soluții urgente” pentru securizarea clădirilor abandonate din capitală, arătând cu degetul spre Executiv și Ministerul Culturii pentru lipsa de reacție în cazul fostului hotel „Național”.

„Solicit Guvernului Republicii Moldova să facem, împreună, ceva în această privință. Atunci când este vorba despre clădirile publice care aparțin statului - să fie amplasată pază, iar pentru cele private - să fie găsită o soluție legală pentru a obliga proprietarii să asigure siguranța. Este vorba, în primul rând, de siguranța copiilor”, a spus Ceban, într-o declarație publică.

Primarul a amintit că, în 2021, autoritățile municipale au emis o autorizație de demolare pentru clădire, însă decizia a fost ulterior anulată, iar între timp hotelul a fost propus spre includere în Registrul monumentelor de importanță națională.

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a emis un comunicat dur, în care susține că a avertizat de nenumărate ori autoritățile municipale și administratorul imobilului asupra riscurilor de siguranță publică, fără rezultat.

„Doar în ultimii trei ani, au fost transmise 19 sesizări și 34 de fișe de semnalare către Primăria Chișinău, Pretura sectorului Centru, Procuratura municipiului și administratorul imobilului – SRL ‘Moldova-Tur’. Gardul instalat temporar a fost deteriorat sau demontat, menținându-se un nivel ridicat de risc public”, precizează IGP.

Poliția insistă că nu are competența de a păzi bunuri private, iar responsabilitatea juridică pentru securitatea clădirii revine autorităților locale și proprietarului.

Avocatul Constantin Tănase a reacționat pe rețelele sociale, amintind că, în 2024, o altă adolescentă a căzut în aceeași clădire, rămânând paralizată.

„Am încercat timp de un an, împreună cu părinții fetei, să aflăm circumstanțele acestei căderi. Ni s-a spus doar că ‘așa e viața’. Acolo e un loc comun pentru narcomani și traficanți de droguri. O fetiță de 13 ani a murit, de fapt, a fost ucisă de absența autorităților acolo unde le era locul”, a scris avocatul.

El a subliniat că pentru a securiza clădirea ar fi fost nevoie de doar 10.000 de lei, o sumă pe care o numește „prețul vieții unui copil”.

Hotelul „Național”, cândva simbol al luxului sovietic, a fost privatizat în 2006 și a ajuns rapid o ruină în centrul Chișinăului. Agenția Proprietății Publice încearcă de ani buni să anuleze contractul de privatizare, dar instanțele au dat mereu câștig de cauză companiei „Alfa-Engineering”, care a cumpărat 83% din acțiunile „Moldova-Tur”.

În 2021, Primăria a emis o autorizație de demolare, dar și-a retras-o în 2022, sub presiunea scandalurilor. Ministerul Culturii și APP au deschis ulterior proceduri pentru includerea clădirii în lista monumentelor de importanță națională, dar fără vreo acțiune concretă până astăzi.

Fostul hotel „Național” a devenit o rană deschisă în centrul capitalei, un loc în care cad copii, dorm oameni ai străzii și se ascund consumatori de droguri. Între timp, autoritățile scriu comunicate, emit sesizări și pasează vina dintr-un birou în altul.

Amintim că săptămâna trecută, o fată de 13 ani, care nu s-a mai întors acasă de la școală, a fost găsită fără suflare în șahta liftului fostului Hotel „Național”, o clădire abandonată din centrul orașului.

Mama minorei a alertat poliția în jurul orei 20:00, după ce a constatat că fiica sa nu a revenit acasă, deși ar fi trebuit să ajungă în jurul orei 16:00.

Forțele de ordine au declanșat o amplă operațiune de căutare, implicând echipaje ale poliției și salvatorilor. După aproximativ o oră, fata a fost descoperită de un echipaj SAOP al Inspectoratului Național de Securitate Publică, zăcând în stare de inconștiență în șantul ascensorului din clădirea părăsită a fostului hotel.

La fața locului au intervenit paramedicii și salvatorii, care au reușit să o scoată pe minoră din șahtă, însă medicii nu au putut decât să constate decesul.

Conform primelor evaluări ale medicului legist, nu au fost identificate urme de violență pe corpul victimei, în afară de cele provocate de căderea de la înălțime.

Corpul neînsuflețit al fetei a fost transportat la Centrul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată expertiza medico-legală pentru a stabili cu exactitate cauza morții.

Poliția a deschis o anchetă penală pentru a determina circumstanțele în care s-a produs tragedia și cum a ajuns minora în clădirea abandonată.