O învățătoare de la Școala Gimnazială „Radu Selejan” din Sibiu, nu a mai ajuns la ore din luna septembrie. A totalizat 76 de zile de pauză, în baza mai multor concedii medicale ce vizează diferite boli. Profesorul Alexandru Dumbravă, șeful Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, a vorbit despre acest caz într-o conferință și a spus că legislația ar trebui să fie schimbată.

„Situaţia la Şcoala 21 este o situaţie care, în principiu, se poate întâlni la orice şcoală din România. În mod normal, atunci când un dascăl intră în concediu medical, primele cinci zile, el este înlocuit colegial de alţi colegi. (…) Atunci când o astfel de situaţie se întâmplă la învăţători în special, lucrurile devin mai grave pentru că învăţătorul respectiv are ore toată ziua cu copiii respectivi şi este greu să găseşti alt învăţător disponibil în şcoală, printre colegi, care să stea toată ziua cu copiii respectivi.

Cazul doamnei este un caz mai special, care a început cu mulţi ani în urmă. Cred că la dumneaei este de vreo şase ani situaţia, numai că anul acesta lucrurile au degenerat.

În situaţii de genul acesta, lucrurile trebuie să se schimbe de la nivel legislativ, pentru că nu poţi să suplineşti la nesfârşit. Dacă omul are o singură boală, (…) nu schimbi diagnosticul de la o săptămână la alta, din a şasea zi, omul intră în continuitate în concediu şi atunci este OK, poţi să plăteşti pe altcineva care să vină şi să-i ţină orele. În situaţia în care găseşti pe acel altcineva. (…) Pentru a încerca pe viitor să evităm astfel de situaţii, am şi înaintat o propunere pentru schimbarea legislaţiei, astfel încât, în mod special pentru învăţământ, să nu mai apară intervalul acesta de cinci zile în care să nu poţi plăti pe altcineva, când un om îşi ia concediu iniţial”, a spus Dumbravă.

