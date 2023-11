Pensii mai mari cu 40%. Ce spune Nicolae Ciucă despre legea pensiilor

Nicolae Ciucă a precizat că noua Lege are la bază patru principii: contributivitate, stabilitate, solidaritate și egalitate. Executivul condus de Marcel Ciolacu a adoptat Legea pensiilor, după trei amânări a ședinței de guvern.

Nicolae Ciucă clarifică disputele apărute în spațiul public pe marginea noii legi a pensiilor

Partidul Național Liberal este cel care a susținut întotdeauna creșterea pensiilor în condiții sustenabile. Legea, care a fost astăzi aprobată în ședința de guvern, are la bază patru principii pe care le-am agreat în coaliție: contributivitate, stabilitate, solidaritate și egalitate, a declarat Nicolae Ciucă.

Liderul PNL spune că liberalii au fost întotdeauna susținătorii unor majorări oneste și sustenabile:

„Întotdeauna, noi, liberalii, am fost susținătorii majorărilor oneste, cu adevărat sustenabile și am demonstrat acest lucru și în ultimii ani. Din 2020 și până astăzi, PNL a majorat pensiile cu aproximativ 40% și de fiecare dată am făcut-o pe baza unor calcule solide și bine fundamentate”, mai precizează Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă spune că grija față de seniori rămâne o prioritate pentru PNL:

„Grija pentru seniori trebuie să fie un angajament pe care îl onorăm cu fiecare ocazie, construind o Românie în care fiecare cetățean să simtă respectul și recunoștința pe care societatea i le datorează pentru anii de muncă”, a mai spus acesta pe Facebook.

Legea pensiilor publice, elaborată de ministerul Muncii, a intrat pe masa Guvernului

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că a fost parcurs și avizul de la Ministerul de Finanțe. Inițial au fost puse probleme pentru că impactul bugetar ar fi fost prea mare, iar PNL a cerut clarificări:

„Este nevoie de o clarificare pentru că aseară a apărut informaţia de la doamna Simona Bucura-Oprescu că impactul e de 55,6 miliarde de lei, iar din calculele Ministerului Finanțelor suma e diferită. Am solicitat să ne clarificăm care e suma reală. Este un impact mare pe care trebuie să ni-l asumam cu date concrete și să avem sustenabilitate pe această decizie. (…) La cifrele anunțate, de 55,6 miliarde de lei, impactul e de 3% din PIB. Această sumă este extraordinar de mult și trebuie să avem sustenabilitate”, a declarat Ciucă, anterior ședinței de Guvern.

Ministrul Muncii a afirmat că „ceea ce se rostogoleşte acum este fals” și că „aceea este cheltuiala cu pensiile recalculate din septembrie până în decembrie”:

„Luni am fost în comisia pentru muncă din Camera Deputaţilor, puteţi să luaţi înregistrarea, şi în comisia pentru muncă, pe datele pe care noi le aveam, am explicat care este cheltuiala cu pensiile, din septembrie până în decembrie, absolut corect, aproximativ 55 de miliarde lei noi”, a spus ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu.