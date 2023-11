Criza PSD-PNL se adâncește. Nicolae Ciucă îi cere lui Marcel Ciolacu să finanţeze Sănătatea

Sistemul de sănătate din România este lipsit de finanţare. Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, joi, că sistemul de sănătate are nevoie de finanţare.

„Un spital nu poate funcţiona nici cu 3 milioane de lei. Este nevoie de finanţare. Este nevoie ca toate aceste decizii la nivelul Ministerului Sănătăţii, în coordonare cu Casa Naţională de Sănătate. Să asigure funcţionarea la sistemul de sănătate”, a spus Ciucă la sediul PNL. Acesta a fost întrebat despre faptul că unele spitale din Bucureşti ar fi primit de la CNAS 300 de lei.

Chestionat despre faptul că problemele au apărut în momentul în care nu a mai fost făcută o rectificare bugetară şi totul se face din Fondul de rezervă, liderul liberal a răspuns: „Este o decizie luată la nivelul Guvernului. Aici nu pot…Când am fost premier am răspuns”.

Finanţările în sistemul de sănătate, sub orice nivel. 300 de lei pe lună pentru un spital din Bucureşti

Unul din cele mai mari spitale de urgenţă din Capitală este deja în blocaj. Pentru decembrie, Spitalul „Bagdasar Arseni” mai are un buget de doar 300 de lei, anunță managerul. Şi nu e singura unitate medicala în această situație. Casa Naţională de Sănătate a cerut Ministerului de Finanţe 4,2 miliarde de lei. În timp ce Guvernul a decis reducerea cheltuielilor publice în ultimele două luni ale anului.

„Dintr-un necesar de 21 de milioane de lei avem alocate în acest moment 300 de lei. Iar pentru luna decembrie avem alocați și prevăzuți ca sursă bugetară 300 de lei vechi și 3 hârtii albastre pe care le cunoaștem cu toții foarte bine. Aceștia sunt banii alocați pentru funcționarea întregului spital pentru luna decembrie. Am făcut memorii prin care am adus la cunoștință situația existentă. Spitalul este într-un blocaj care nu s-a închis. Încă mai funcționăm pe ce am reușit să achiziționăm până acum. Vom mai funcționa, estimăm 10 zile de acum. Dar nu știi niciodată ce urgențe sunt, calculele sunt la linia de plutire sau sub linia de plutire.”, a spus Andi Nodiț, managerul Spitalului „Bagdasar Arseni”, la Digi24.