Ciucă, despre eliminarea pragului pentru abuz în serviciu: Am considerat că e cea mai bună opţiune

„Pragul pentru abuz în serviciu a fost stabilit prin proiectul aprobat la nivelul Guvernului. A fost o decizie pe care am luat-o şi susţinut-o şi am considerat că e cea mai bună opţiune pe care putem să o abordăm în continuare şi să susţinem proiectul iniţial. Eu am cerut ca proiectul pe care noi l-am înaintat să fie supus aprobării. Ştiţi bine că au exista discuţii legate de o decizie a CCR în care se solicita acel prag.

Au fost discuţii şi vă pot confirma că la nivelul discuţiilor PNL a susţinut şi susţine în continuare ca toate problemele din Justiţie să fie rezolvate aşa cum ni le-am asumat. Lucru care de altfel s-a şi întâmplat. Toate proiectele pe Justiţie asumate la nivelul guvernării, inclusiv cele privind ridicarea MCV au fost derulate şi aplicate aşa cum au fost asumate”, a afirmat Nicolae Ciucă, la finalul şedinţei BPN al PNL de joi.

Pragul abuzului în serviciu fost eliminat

Plenul Camerei Deputaţilor a votat, miercuri, cu 191 voturi pentru, 66 împotrivă şi 12 abţineri, proiectul de lege de modificare a Codului Penal prin care se elimină pragul pentru abuzul în serviciu. Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu s-a lansat într-un atac de la tribuna plenului, acuzând Opoziţia că nu a fost în stare să adopte aceste Coduri Penale.„Peste ani de zile, ceea ce va rămâne nu sunt declaraţiile, trotinetele, cablurile şi boxele dvs, ci sunt legile adoptate de această coaliţie, a spus el.