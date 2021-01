Trei organizații de pensionari le-au solicitat premierului Florin Cîţu şi ministrului Muncii, Raluca Turcan, o întrevedere pentru a discuta despre pensii.

„Ministerul Muncii a constituit o comisie de recalculare a pensiilor, dar nu a fost invitat niciun reprezentant al marilor federaţii (ale pensionarilor, n.r.). Sau chiar toţi trei, ca să ne aducem aportul, să discutăm şi noi, să venim cu anumite propuneri foarte bune făcute de pensionari. Deci să avem un dialog.

Noi, cele trei organizaţii, plus organizaţiile militare, am făcut demersuri, adrese către doamna ministru Raluca Turcan, către domnul prim-ministru. Ca să fim primiţi cât mai curând în audienţă la dânşii, sau să vină dânşii la noi să discutăm aceste probleme. Noi înţelegem că sunt numiţi recent, că încă n-au intrat în pâine. Încă nu sunt familiarizaţi, mai ales doamna ministru al Muncii, cu problemele pensionarilor. Și de aceea am dori un dialog în primul rând, înainte de a trece la alte acţiuni.

Sperăm să reuşim un dialog. Îi rugăm pe domnul prim-ministru şi pe doamna ministru să ne primească cât mai urgent, ca o primă măsură, să discutăm. I-am făcut aceste adrese pe data de 7 (ianuarie, n.r.). Sperăm ca în maxim două săptămâni să discutăm. Pentru că poate dânsa nu cunoaşte exact situaţia”. Declarația a fost făcută vineri de preşedintele Uniunii Generale a Pensionarilor din România (UGPR), Toma Neamţu, într-o conferinţă de presă, scrie Agerpres.

Liderul UGPR susține că toate cele trei organizații sunt îngrijorate cu privirea creșterii prețurilor la alimente.

„UGPR, alături de colegii noştri din celelalte două mari organizaţii mari de pensionari, sunt îngrijorate de preţurile care au crescut. Și vor creşte: energia electrică, preţurile la alimente, întreţinerea la bloc, preţurile la carburant, la gaze etc., şi suntem îngrijoraţi. Nu înţelegem o chestie: foarte bine, s-au îngheţat (pensiile, n.r.) dar de ce nu îngheaţă şi preţurile?

Acest Guvern măcar să ia măsura de a îngheţa preţurile, într-un fel sau altul. (…) Pensionarii nu înţeleg: ar fi un efort să mărească cu 1% sau 2% pensia în fiecare lună, să ajungem în septembrie deja cu un bagaj de 10%? Noi suntem siguri că în momentul în care se vor mări pensiile, comercianţii, în septembrie, iar vor mări preţurile. Pentru că ăsta e năravul, ca să zic aşa. Deci pensionarii au viaţă grea şi avem rugămintea să fim înţeleşi”, a afirmat Toma Neamţu.