Vicepremierul Dan Barna susține că are o relație foarte bună cu premierul Florin Cîțu. Aceasta după ce, în urmă cu câtva timp cerea ca acesta să plece de la conducerea guvernului.

Dan Barna a descries relația cu Florin Cîțu „foarte bună, colegială”, precizând că săptămâna trecută a fost un moment greu pentru coaliţie.

„Foarte bună, colegială”, a caracterizat Dan Barna relația cu premierul Cîțu.

„Cele două zile de săptămâna trecută în care am aşezat coaliţia pe baze mai funcţionale şi mai solide a avut exact acest rol să resetăm funcţionarea şi am o relaţie de respect, colegială pe care o consider o relaţie în regulă”, a mai adăugat vicepremierul.

Întrebat dacă a exagerat când a spus că nu se poate merge mai departe cu Florin Cîţu, vicepremierul Barna a evitat un răspuns tranșant. El a precizat că declarația a fost făcută la momentul respectiv

„La momentul acela era poziţia asumată şi poziţia corectă. În urma dialogului am găsit o variantă prin care am decis să mergem mai departe tocmai pentru că în această perioadă de criză şi de dramatism pentru România, când mulţi oameni suferă din cauza acestei pandemii, era important să găsim o soluţie şi să regăsim lucrurile care ne leagă şi care ne ţin împreună decât să le accentuăm pe cele care ne separau”, a precizat Dan Barna.

Cîțu este optimist cu privire la guvernare

Premierul Florin Cîţu a afirmat obiectivele sale sunt legate de funcţionarea coaliţiei și de buna guvernare. Într-o emisiune la TVR, Florin Cîțu a vorbit despre situația actuala din coaliție, după criza de săptămâna trecută.

„Coaliţia merge mai departe, iar cel mai mare vot de încredere a fost dat de Standard & Poor’s prin care a spus că perspectiva României în ceea ce priveşte macroeconomică trece de la negativ la stabil. În aceste condiţii suntem încă în pandemie. Nu ştiu dacă alte state din Europa au primit acelaşi vot de încredere”, a declarat premierul.

Întrebat cum mai sunt relaţiile în Cabinet, dacă mai pot apărea disensiuni în coaliţie, premierul a răspuns că obiectivul său este asigurarea unei guvernări foarte bune.

„Coaliţia a funcţionat bine şi până acum dovadă este votul de încredere pe care l-am primit de la Standard & Poor’s, dar eu trebuie să am întotdeauna ca obiectiv ca această guvernare să fie bună, să fie perfectă şi voi lua întotdeauna acele decizii care vor asigura funcţionarea coaliţiei şi rezultate bune pentru toţi cetăţenii României”, a mai spus Florin Cîțu.

Criza provocată de demiterea lui Vlad Voiculescu

Zilele trecute, coaliția de guvernare a trecut printr-un moment de criză, după demiterea lui Vlad Voiculescu. USR-PLUS a solicitat, în primele momente retragerea lui Florin Cîțu de la conducerea guvernului.

Criza a fost depăşită după două zile de negocieri şi încheierea unui act adiţional la Acordul de guvernare.