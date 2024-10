Social Agricultori afectați de secetă au primit gratuit sămânță de grâu pentru semănat. Criteriile de selectare







Republica Moldova. Circa 180 de agricultori afectați de secta din acest an au primit gratuit material semincer de grâu. Semințele au fost oferite de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), la solicitarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA).

De materialul semincer au beneficiat fermieri din raioanele grav afectate de secetă. Este vorba de Ștefan Vodă, Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești, Cantemir, Cahul, Taraclia, Florești, Nisporeni și Telenești

Cantitățile distribuite variază între 30 și 90 kg per hectar

Finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și Guvernul Elveției, proiectul „Sprijin de urgență pentru producătorii agricoli în contextul crizei socio-economice și energetice” asigură semințe de calitate superioară, rezistente la secetă, boli și temperaturi extreme, pentru a ajuta fermierii să-și revină după pierderile suferite.

La evenimentul de distribuire a semințelor a fost prezent Vasile Şarban, secretar de stat la MAIA. Acesta a subliniat importanța acestui ajutor și a menționat că „inițiativa este parte a unui efort mai amplu de susținere a agriculturii naționale”.

Cantitățile distribuite variază între 30 și 90 kg per hectar, în funcție de gravitatea pierderilor suferite, iar fiecare fermier poate primi până la 8 tone de semințe.

Măsura are scopul de a sprijini agricultorii afectați de seceta severă

La mijlocul lunii octombrie, MAIA a emis un ordin pentru distribuirea a 400 de tone de material semincer de grâu. Măsura are scopul de a sprijini agricultorii afectați de seceta severă și de condițiile climatice dificile din această vară.

Pentru a beneficia de acest ajutor, agricultorii trebuie să fie proprietari, posesori sau deținători de terenuri agricole cultivate cu grâu, care au înregistrat pierderi de peste 70% din cauza secetei în 2024. Acest lucru va fi confirmat prin actele de constatare a daunelor.

Pentru fermierii cu o afectare în proporție de 70-80% se acordă 30 kg de semințe de grâu per hectar afectat. Plafonul maxim este de 8 000 kg per beneficiar. Pentru fermierii cu afectare de 81-100%, se acordă 90 kg de semințe de grâu per hectar afectat. De asemenea, fără a depăși 8 000 kg per beneficiar.

Bani alocați de Guvern pentru agricultori

De asemenea, Guvernul a alocat, prin Fondul de intervenție, suma de 100 milioane de lei (circa 5 mil de euro). Banii au scopul de a compensa parțial pierderile provocate de seceta și arșița severă din 2024, care au afectat culturile de grâu și porumb.

Această inițiativă completează alte intervenții FAO, desfășurate în parteneriat cu MAIA, susținute de Guvernul Japoniei, Austriei și Elveției. Începând din 2022, au fost distribuite fermierilor din întreaga țară inputuri agricole esențiale, precum semințe de porumb, fertilizanți, semințe de lucernă, semințe de legume, tuberculi de cartofi și furaje pentru animale.

Programul de sprijin de urgență, care va continua până în decembrie 2024, oferă suport pentru aproximativ 17 000 de fermieri și gospodării casnice.