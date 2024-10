Social Agricultorii afectați de secetă vor primi gratuit sămânță de grâu pentru semănat. Termenul de depunere a cererilor







Republica Moldova. Agricultorii afectați de seceta din această vară vor primi gratuit material semincer de grâu. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) a emis un ordin pentru distribuirea a 400 de tone de material semincer de grâu. Măsura are scopul de a sprijini agricultorii afectați de seceta severă și de condițiile climatice dificile din această vară.

Pentru a beneficia de acest ajutor, agricultorii trebuie să fie proprietari, posesori sau deținători de terenuri agricole cultivate cu grâu, care au înregistrat pierderi de peste 70% din cauza secetei în 2024. Acest lucru va fi confirmat prin actele de constatare a daunelor.

Termenul de depunere a cererilor

Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, a specificat că agricultorii vor trebui să depună cererile la direcțiile agricole raionale.

„Cererile pot fi depuse timp de 15 zile din momentul deschiderii apelului. Pentru fermierii cu o afectare în proporție de 70-80% se acordă 30 kg de semințe de grâu per hectar afectat. Plafonul maxim este de 8 000 kg per beneficiar. Pentru fermierii cu afectare de 81-100%, se acordă 90 kg de semințe de grâu per hectar afectat. De asemenea, fără a depăși 8 000 kg per beneficiar”, a spus ministrul Vladimir Bolea.

Ajutor financiar pentru agricultorii afectați

Vicepremierul a remarcat că pe 11 octombrie a fost ultima zi pentru depunerea cererilor de alocare a fondurilor de ajutor financiar destinate fermierilor afectați de fenomene naturale extreme în anul 2024.

Guvernul a alocat, prin Fondul de intervenție, suma de 100 milioane de lei (circa 5 mil de euro). Banii au scopul de a compensa parțial pierderile provocate de seceta și arșița severă din 2024, care au afectat culturile de grâu și porumb.

Ajutorul financiar va fi acordat acelor fermieri ale căror culturi au suferit daune semnificative. Este vorba de cel puțin 60% din recolta de porumb sau 70% din recolta de grâu, conform actelor de constatare.

La fel, Vladimir Bolea a menționat că, agricultorii mai au la dispoziție câteva zile în care pot anunța partenerii, băncile și furnizorii de inputuri despre dificultățile financiare, pot prezenta certificatele de calamitate și negocia condițiile de reeșalonare a datoriilor.

Suport financiar pentru viticultori

De asemenea, oficialul a declara că MAIA dezvoltă soluții pe termen lung pentru a transforma agricultura într-un sector sustenabil și durabil, iar în acest sens a fost anunțat un nou suport pentru viticultori.

„Un program nou dedicat viticulturii va intra în vigoare anul viitor. Acesta prevede o alocare de 300 000 de lei (circa 15 mii de euro) per hectar. Banii sunt oferiți pentru plantarea de viță-de-vie de soiuri autohtone. Prin acest program, ne propunem să valorificăm tradițiile viticole ale Republicii Moldova și să sprijinim producția locală de struguri de calitate superioară”, a precizat vicepremierul Vladimir Bolea.

De asemenea, inițiativa este menită să susțină extinderea plantațiilor viticole și să asigure o materie primă de calitate superioară pentru producerea vinurilor moldovenești.

Potrivit statisticilor, Republica Moldova se află printre primele 20 de țări producătoare de vinuri. Industria vitivinicolă reprezintă una dintre ramurile-cheie ale economiei. Vinurile moldovenești sunt importate de peste 70 de țări din diferite colțuri ale lumii.