Politica Ciprian Ciucu: PNL are un pariu cu istoria. Avem un lider care trage partidul după el







Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, a declarat sâmbătă, la Consiliul Național al partidului, că asumarea funcției de prim-ministru de către Ilie Bolojan și a guvernării de către PNL reprezintă un gest de responsabilitate, în contextul unei crize bugetare grave.

Ciucu a recunoscut public contribuția liberalilor la situația actuală a bugetului. A subliniat că PNL este singurul partid care a admis deschis greșelile făcute în perioada guvernării anterioareciucu.

„Am asumat guvernarea printr-un gest de responsabilitate. Dar care vine după o perioadă în care şi noi am fost la guvernare. Și am contribuit la situația actuală a bugetului. Da, România nu se află într-o criză economică, dar are o criză bugetară la care și noi am avut o contribuție”, a afirmat Ciprian Ciucu. A amintit că liberalii au fost prezenți la masa deciziilor când s-au luat hotărâri care au adâncit problemele fiscale ale țării.

Ilie Bolojan, liderul care ridică partidul peste scorul său politic

Ciucu a subliniat că, pentru prima dată după mult timp, PNL are un lider care nu este tras sau împins de partid. Ci care trage partidul după el, referindu-se la Ilie Bolojan, actualul premier al României.

Potrivit liderului liberal, Bolojan a demonstrat deja că are atât voința de a implementa reforme. Cât și viziunea necesară pentru a conduce România într-un moment dificil.

„După mult timp, avem un lider pe care nu îl mai trage sau împinge partidul. Avem un lider care trage partidul după el. Dacă ne uităm în sondaje, este de două-trei ori mai sus decât partidul”, a punctat Ciucu.

PNL, un partid cu profesioniști, dar cu nevoie de claritate în scopul guvernării

Prim-vicepreședintele PNL a evidențiat faptul că partidul dispune de profesioniști valoroși. De primari și președinți de consilii județene competenți. Însă a subliniat nevoia ca fiecare membru liberal să reflecteze asupra motivelor pentru care partidul își dorește să rămână la guvernare.

„De ce vrem să fim la putere? Ce mai avem de oferit României? Este o întrebare pe care fiecare membru al acestui partid trebuie să și-o pună. Pentru că vedem cum adversarii noștri politici, în special extremiștii, au o foame de putere evidentă și își doresc să ne elimine. Dar noi trebuie să știm foarte clar ce vrem să facem pentru această țară”, a spus Ciucu. Liderul politic a explicat că asumarea guvernării nu poate fi doar un exercițiu de imagine sau o luptă pentru funcții.

Necesitatea unei coaliții largi pentru a implementa reforme dure

În discursul său, Ciprian Ciucu a subliniat că, în actualul context politic, o coaliție largă era indispensabilă pentru asigurarea stabilității și implementarea reformelor structurale necesare.

Potrivit acestuia, doar o astfel de alianță poate oferi guvernului sprijinul politic necesar pentru a lua măsuri nepopulare. Dar esențiale pentru redresarea bugetară și modernizarea statului.

„Și acum avem un prim-ministru, avem o coaliție largă, că altfel nu se putea organiza o guvernare care să-și asume reforme dure. Este un pariu cu istoria, pentru că știm cu toții că Ilie Bolojan este poate ultima resursă de credibilitate majoră pe care o mai are PNL”, a avertizat liderul liberal.

„Pariul cu istoria” și așteptările mari de la Ilie Bolojan

Ciprian Ciucu a explicat că numirea lui Ilie Bolojan ca premier reprezintă un pariu cu un risc major pentru partid. Dar și o oportunitate de a dovedi responsabilitate și eficiență. El a precizat că succesul sau eșecul guvernului va influența nu doar viitorul politic al lui Bolojan. Ci și al întregului Partid Național Liberal.

„Faptul că Ilie Bolojan și-a asumat să fie premier și noi am votat împreună ca PNL să conducă guvernarea alături de el înseamnă că am făcut un pariu cu istoria. Dacă vom reuși să fim convingători în măsurile pe care le vom lua, dacă vom demonstra că acestea sunt singura cale responsabilă pentru România, atunci putem câștiga cu toții acest pariu”, a declarat Ciucu.

Apelul făcut de Ciucu la toți membrii PNL

Prim-vicepreședintele PNL a făcut apel la toți membrii partidului să se implice activ pentru a sprijini reformele anunțate de noul guvern, avertizând că succesul acestui pariu nu depinde doar de premier sau de echipa guvernamentală, ci de întreaga structură a partidului.

„Pentru a câștiga acest pariu generațional este nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. De implicarea fiecărui membru al Partidului Național Liberal”, a concluzionat Ciucu. A atras atenția asupra importanței unității și mobilizării partidului într-o perioadă în care măsurile guvernului vor genera inevitabil tensiuni și nemulțumiri sociale.