Geniul lui Cioloș crede că mâncătorii de fasole pun în pericol planeta

„Roata motrice” a PLUS, cum a numit-o Dacian Cioloș, Oana-Maria Bogdan a lansat, din nou, o propunere măreață. Lidera formațiunii susține că pentru combaterea poluării ar trebui redus consumul de fasole, deoarece produce flatulență și poluează. Umblată și școlită prin străinătate, Oana Bogdan a prins ideea de la o baroneasă din Marea Britanie care recomandă populației să mănânce mai puțină fasole din același motiv.





Totul a pornit de la proprietate și cuplu. Oana Bogdan, membră în conducerea PLUS, și-a început seria declarațiilor care i-au lăsat fără replică chiar și pe unii dintre colegii ei, în 5 martie. Atunci declara: „Cred că un pas important al omenirii va fi cel al renunțării la proprietate (...) Am fi mai buni dacă nu am avea proprietăți și am trăi în grupuri în loc de cupluri”.

După câteva zile de consternare, doi foști miniștri în Guvernul Cioloș, Raluca Prună și Marius Bostan, au reacționat. Prună a anunțat că se desparte de Plus, iar Bostan a făcut o recenzie ironică a declarațiilor Oanei Bogdan. Politiciana nu lasă să treacă mult timp și se implică în discuții, pe care ea le numește filosofice, pe care le condimentează cu afirmații care o propulsează în centrul atenției. Dacian Cioloș nu a tras-o niciodată de mânecă, dimpotrivă, o încureajează.

A pus gând rău și boabelor și păstăilor

Cea mai recentă controversă este legată de mâncarea tradițională a românilor: fasolea. Asezonată cu ciolan, costiță sau cârnați, fasolea are, pe lângă calități nutritive, și un mare defect: provoacă flatulență. Oana Bogdan a discutat filosofic despre efectul fenomenului asupra naturii și a conchis: „Ministrul britanic al schimbării climatice, Lady Verma, a avertizat populația să mănânce mai puțină fasole pentru a reduce flatulențele, deoarece metanul emanat prin flatulație este un factor cauzator al încălzirii globale”.

Baroness Verma a fost în această funcție în perioada septembrie 2012-mai 2015, dar Oana Bogdan a ținut-o minte cu propunerea care, desigur, nu s-a aplicat în Marea Britanie. Însuși moștenitorul coroanei britanice, prințul Charles este mare amator de fasole. Când vine în România, fasolea cu ciolan este printre felurile favorite de mâncare.

Are susținere

Fostul consilier de stat pe probleme de sănătate la Cancelaria Prim-ministrului în Guvernul Cioloș, acum membru PLUS, Raul Pătrașcu a susținut afirmațiile colegei lui: „De fapt, flatulențele sunt dovedite științific ca fiind cel mai puternic poluant. Nu doar cele umane, dar și cele animale. Asta nu înseamnă că eu personal aș veni cu propuneri de a mânca mai puțină fasole sau de a introduce taxe sau accize”.

Pericolul vine de la americani

Fasolea este originară din America. Fasolea uscată este bogată în proteine și fibre și conține multe minerale.

Principalele țări producătoare de fasole uscată sunt:

Brazilia - 3,2 milione tone

India - 3,0 milione tone

Birmania - 1,7 milione tone

China - 1,2 milione tone

SUA-1,1 milioane tone.

Principalele țări producătoare de păstăi verzi:

China - 2,47 milione tone

Indonezia - 0,87 milione tone

Turcia - 0,52 milione tone

India - 0,42 milione tone

Spania - 0,22 milione tone

