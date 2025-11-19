Ciolacu, un nou atac la Bolojan

Marcel Ciolacu lansează un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând Guvernul de măsuri fiscale incoerente, presiune pe autoritățile locale și risc de pierdere a fondurilor europene. Declarațiile au fost făcute la România TV.

Marcel Ciolacu a deschis un nou front politic împotriva premierului Ilie Bolojan, pe fondul discuțiilor privind pachetele fiscale pregătite de Guvern. Contextul este dominat de creșterea costurilor suportate de populație, incertitudini în ceea ce privește măsurile economice și o presiune tot mai mare asupra administrațiilor locale.

În intervenția sa din emisiunea „Punctul culminant” de la România TV, fostul prim-ministru PSD a susținut că actuala coaliție nu reușește să transmită un plan coerent și că populația se simte expusă și dezorientată. Declarațiile sale au vizat atât strategiile fiscale, cât și efectele resimțite la nivelul comunităților locale.

Marcel Ciolacu a început prin a descrie o atmosferă de confuzie generală, amplificată de mesajele Guvernului despre riscurile financiare ale României.

„Înjurăturile au mai scăzut în intensitate, pentru că lumea a văzut realitatea. Nimeni nu înțelege ce se întâmplă”, a afirmat Ciolacu, sugerând că guvernarea actuală a creat haos în comunicarea economică.

Fostul premier susține că inducerea ideii de incapacitate de plată a fost un act nejustificat. „Întâi s-a sădit panica că intrăm în incapacitate de plată, România nefiind niciodată în această situație, poate să o confirme oricine”, a adăugat acesta.

Potrivit lui Ciolacu, lipsa unui calendar clar pentru noile măsuri fiscale amplifică nesiguranța. „Acum toată lumea e derutată, nu știe ce pachet vine, când vine”, afirmă liderul PSD.