„Un nou record negativ – 60 de morţi de COVID-19! Secţiile ATI gem de bolnavi, România a depăşit China la numărul infectărilor. China!!! Toţi trădătorii, toţi fripturiştii, toţi combinagii care au ţinut acest Guvern în viaţă pentru a prinde un nou mandat pe lista de traseişti a PNL sunt răspunzători alături de PNL pentru acest dezastru! La fel şi toate partidele care au girat corupţia, traseismul şi prostia Guvernului PNL! Dezastrul este acum total! Cu economia pusă pe butuci, fără alocaţii dublate, cu pensii mărite în bătaie de joc, sub rata inflaţiei, şi cu o harababură totală în ceea ce priveşte începerea şcolilor”, a scris Ciolacu pe Facebook

El a adăugat că social-democraţii, chiar dacă nu au majoritate în Parlament, vor continua să lupte şi să propună soluţii.

Şedinţa de luni a Parlamentului în care trebuia dezbătută şi votată moţiunea de cenzură pentru demiterea Guvernului Orban nu a mai avut loc, din cauza lipsei cvorumului.

PNL, PMP și USR au anunțat că nu vor participa la vot, în timp ce aleșii UDMR au transmis că vor participa la ședința plenului, dar NU vor vota.

Astfel, votul și dezbaterea moțiunii de cenzură nu au mai avut loc, după ce s-a făcut apelul nominal al parlamentarilor și s-a constatat că nu există cvorum. Ciolacu a anunțat că s-a închis ședința, deoarece au fost prezenți dor 226 de senatori și deputați, un număr insuficient, fiind necesară prezenţa a 233 de deputaţi şi senatori.

“Nu am putut proceda la supunerea la vot a ordinii de zi a sesiunii extraordinare”, a spus Ciolacu, scrie stirileprotv.ro.

Demersul PSD de demitere în Parlament a Guvernului Orban a fost dejucat chiar de către parlamentari ai Partidului Social Democrat, care, după ce au invocat diferite motive, nu au mai participat la dezbaterea și votul moțiunii de cenzură.

Este vorba despre 5 parlamentari social-democrați. Trei dintre aceștia și-au anunțat colegii că sunt bolnavi, iar alți 2 … nu au mai răspuns la telefoane.

PSD are 193 de senatori și deputați, PRO România are 24, ALDE are 7 parlamentari, iar noul partid al lui Dan Voiculescu, PPUSL, are 9 parlamentari. În total se puteau aduna 233 de de voturi, adică fix numărul minim necesar pentru adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea Guvernului Orban.