Politica Cine sunt magistrații care au spus „nu" referendumului. Unul dintre ei, fost deputat comunist și socialist







Republica Moldova. Judecătorii Curții Constituționale Dominica Manole, Viorica Puica, Nicolae Roșca și Liuba Șova au votat pentru confirmarea rezultatelor referendumului. Cu patru voturi favorabile, obiectivul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană va fi introdus în Constituție. Doi magistrați ai CC, care au același nume de familie - Serghei Țurcan și Vladimir Țurcan, au prezentat opinii separate.

Vladimir Țurcan, trecut politic tumultos

Vladimir Țurcan a fost ministru al Afacerilor Interne și ex-ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă. În anul 2001 a intrat în Parlamentul Republicii Moldova pe listele Partidului Comuniștilor. Din partea acestei formațiuni a devenit deputat în trei legislaturi.

În 2009, Vladimir Țurcan îl părăsește pe Vladimir Voronin și aderă la Partidul „Moldova Unită”.

În 2014, a fost ales în funcţia de deputat pe listele Partidului Socialiştilor, după ce doi ani mai devreme „Moldova Unită” a fuzionat cu PSRM. Igor Dodon și Vladimir Țurcan declarau că vor construi un „stat moldovenesc și vor promova vectorului euro-asiatic”.

Țurcan a fost numit în funcția de judecător al Curții Constituționale prin Hotărârea Parlamentului în august 2019. A fost o perioadă chiar președinte al Înaltei Curți.

În 2021, Octavian Țîcu i-a cerut să demisioneze, întrucât ar deține în continuare funcția de președinte al partidului „Moldova Unită”. Țurcan a negat orice afiliere politică.

„În 2015, eu am devenit membru al PSRM, iar conform Legii cu privire la partide, odată cu aderarea la alt partid, persoana pierde calitatea de membru al altei formațiuni. Din 2015 până în 16 august 2019, când am fost numit în funcția de judecător al CC, conform legii, am depus la PSRM cererea respectivă și de atunci nu sunt afiliat politic. Cu regret, legislația nu este perfectă și majoritatea partidelor înregistrate sunt conservate”, a explicat Țurcan.

Serghei Țurcan, carieră preponderent didactică

Serghei Țurcan a fost numit în funcția de judecător al Curții Constituționale prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, în iulie 2019.

„Este doctor în drept. Din 2005 până în 2019 a fost șef al Catedrei Drept Public din cadrul Facultății de Drept a ULIM. Conferențiar universitar la Facultatea de Drept din cadrul ULIM (din 1998). Membru al Consiliului Superior al Magistraturii (2018-2019). Membru al Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (2016-2018). Membru al Grupului de lucru pentru îmbunătățirea procedurilor ce țin de selecția și cariera judecătorilor (2017-2018); membru al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (2015-2016); membru al Consiliului Superior al Procurorilor (2009-2013). Membru al Grupului de lucru pentru revizuirea legislației privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (2016-2018); membru al Consiliului Științific al Curții Constituționale a Republicii Moldova (2007-2019); membru al Comisiei pentru reforma constituțională (2009-2010). Decorat cu Medalia „Meritul Civic” (2016), Medalia „Pentru Cooperare” a Serviciului de Informații și Securitate (2016), distincția „Crucea „Pentru Merit”” clasa I a Procuraturii Generale (2013) și Ordinul ULIM (2019)”, se arată în CV-ul judecătorului.

La referendumul constituțional din 20 octombrie au participat peste 1 milion 532 de mii de alegători. Prezența la urnele de vot a fost de 50,72%. Aproape 750 de mii de cetățeni au votat pentru opțiunea DA.

Numărul acestora a fost cu peste 10 mii mai mare decât al celor care s-au pronunțat împotriva declarării ireversibilității procesului de integrare europeană.