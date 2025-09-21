Cine sunt americanii care ar putea cumpăra TikTok. Anunțul lui Trump

Președintele american Donald Trump a dezvăluit, într-un interviu difuzat duminică de FoxNews, cine face parte din grupul de potențiali cumpărători ai rețelei de socializare TikTok.

Trump i-a spus lui Peter Doocy, în primul episod al emisiunii „The Sunday Briefing” de la Fox News, că magnatul media Rupert Murdoch și fiul său, Lachlan, fac parte din acest grup de potențiali cumpărători ai rețelei chinezești TikTok.

De asemenea, președintele american i-a mai nominalizat pe directorul executiv al Oracle, Larry Ellison, și pe Michael Dell, CEO-ul Dell Technologies.

„Știți, sunt oameni foarte cunoscuți. Iar Larry Ellison este unul dintre ei. Este implicat. Este un tip grozav. Michael Dell este implicat”, a spus Trump cu referire la grupul de potențiali cumpărători care vor menține aplicația în funcțiune în Statele Unite.

„Îmi pare rău să vă spun asta, dar un bărbat pe nume Lachlan este implicat”, a glumit Trump, referindu-se la Lachlan Murdoch, a cărui familie deține Fox News.

„Și Rupert va fi probabil în grup. Cred că vor fi și ei în grup”, a spus Trump.

„Câțiva alții. Oameni cu adevărat minunați, oameni foarte proeminenți. Și sunt, de asemenea, patrioți americani. Știți, iubesc această țară. Așa că cred că vor face o treabă foarte bună”.

Donald Trump a declarat vineri, după o convorbire telefonică cu președintele chinez Xi Jinping, că cele două părți au aprobat un acord pentru a menține TikTok în funcțiune în SUA, după luni de incertitudine cu privire la viitorul popularei aplicații de partajare video, în baza unei legi din 2024.

Administrația Trump a oferit însă puține detalii despre acest acord. Iar guvernul chinez a părut mai puțin sigur cu privire la stadiul discuțiilor vineri, sugerând că președintele a fost de acord să sprijine eforturile de a ajunge la un „acord adecvat privind TikTok”.

O mare majoritate, bipartizană, din Congresul SUA, a votat în favoarea unui proiect de lege din 2024, care impune ByteDance, compania-mamă a aplicației TikTok, cu sediul în China, să se retragă din acționariatul platrformei sau să se confrunte cu o interdicție asupra rețelelor și magazinelor de aplicații din SUA.

Ulterior, Donald Trump a semnat mai multe amânări ale intrării în vigoare a legii, pentru a menține aplicația TikTok disponibilă americanilor, în ciuda lipsei de retragere a investițiilorchinezi.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat sâmbătă la Fox News că acordul, care nu a fost încă semnat, înseamnă că aplicația va fi „deținută în majoritate de americani, în Statele Unite”. Algoritmul aplicației „va fi controlat și de America”, a mai spus Leavitt.