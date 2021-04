Deși USR-PLUS a amenințat că va rămâne la guvernare doar în cazul în care primul ministru Florin Cîțu va fi demis.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri despre demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății că acesta „nu a acționat în cadrul spiritului de echipă” și a cerut USR PLUS să desemneze un alt ministru.

Cîțu dispus să numească propunerea USR-PLUS

Premierul Florin Cîțu ar fi dispus să îl numească pe medicul Adrian Wiener în funcția de ministru al sănătății dacă aceasta va fi propunerea USR PLUS. Sau a lui Emanuel Dumitru Ungureanu, deputat USR-PLUS.

În situația în care Dan Barna a refuzat miercuri să preia interimatul la acest minister, așa cum i-a propus prim-ministrul după demiterea din funcție a lui Vlad Voiculescu.

Liderii USR PLUS s-au întâlnit la ora 12:00, într-o ședință de urgență, pentru a decide cum se poziționează față de decizia lui Cîțu de demitere a lui Vlad Voiculescu.

Președintele PNL a mai spus că partidul îl susține pe Florin Cîțu și că „este mai importantă pentru români buna guvernare decât persoana unui ministru. Atunci când este necesară schimbarea unui ministru premierul are deplină capacitate de a decide”.

Cîțu beneficiază de toată susținerea PNL

Ludovic Orban a exclus totodată schimbarea lui Florin Cîțu din funcția de premier: „Am dat o declarație foarte limpede, din punctul de vedere al PNL, decizia este de a menține această coaliție, nu există în momentul de față o altfel de soluție politică”.

„Sunt convins că USR PLUS și alegătorii lor își doresc o astfel de coaliție și ca programul de guvernare să fie îndeplinit. Pentru USR PLUS nu există altă soluție decât actuală coaliție de guvernare”, a mai spus Orban, exprimându-și speranța că USR PLUS va renunța la solicitările de retragere a lui Florin Cîțu prin dialog și argumente, anunți Digi24.