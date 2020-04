Într-un dialog cu prof. Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, am întrebat în mod repetat și sub diverse forme dacă demiterea dr. Adrian Streinu-Cercel de la conducerea Comisiei anti-COVID a Ministerului Sănătății are legătură cu publicarea celebrului document. Mi-a răspuns că da. Apoi l-am întrebat dacă se știe sigur că tot domnia sa este responsabil de publicarea documentului. Mi-a răspuns că nu poate confirma acest lucru.

Ceea ce mi-a ridicat primul semn de de întrebare. Mai ales că în timpul acestui dialog, dr. Adrian Streinu-Cercel făcea publică o scrisoare deschisă în care spunea că i se pare surprinzătoare apariția propunerii după două luni de la elaborarea ei:

„Acesta a fost un document de lucru elaborat la începutul pandemiei că o propunere de intervenție de sănătate publică adresată tuturor categoriilor la risc și a fost propus spre dezbatere la momentul respectiv, astfel că este cu atât mai surprinzătoare apariția să în spațiul public la acest moment, când, dată fiind evoluția epidemiei, propunerile cuprinse în document în mod evident nu mai sunt de actualitate”.

Așa cum intuiam zilele trecute, vremurile de pandemie nasc și monștrii ai comunicării, în ceea ce se denumește în literatura de specialitate ca fiind guvernarea prin frică. Spuneam că a apărut un mic Goebbels care se joacă cun nervii românilor.

Deci cine a decis publicarea documentului și declanșarea unei dezbateri stupide?

Premierul Ludovic Orban lasă să se înțeleagă că cel care a făcut-o a fost chiar dr. Adrian Streinu-Cercel:

„În calitatea pe care o avea, de președinte al comisiei, nu avea dreptul să comunice public astfel de măsuri și nu e la prima comunicare publică contrară deciziilor oficiale care au fost luate de autorități, contrar protocoalelor și procedurilor care sunt stabilite oficial de către INSP, de către Ministerul Sănătății sau de alte autorități.

Nu poți să-l menții ca președinte al comisiei anti-COVID-19 pe un reprezentant care-și permite să își exprime public niște opinii personale, niște propuneri în condițiile în care el acționează într-un regim instituțional, în cadrul Ministerului Sănătății. Ceea ce a făcut domnul Cercel este de neacceptat!”

Întrebarea care rămâne este cine l-a lucrat pe dr. Adrian Streinu-Cercel. Publicarea documentului elaborat în luna februarie în luna martie, prima dată pe un site al unei ziariste cunoscută pentru legături neortodoxe cu serviciile de informații, apoi pe Mediafax, ne păstrează în aceeași nebuloasă. În ambele materiale tonul este laudativ la adresa dr. Adrian Streinu-Cercel, deci pare a-l indica ca fiind sursa care a „scurs” documentul.

În aceeași idee, premierul Ludovic Orban spune că i se pare inadmisibil ca dr. Streinu-Cercel să comunice public măsuri neaprobate.

Cu toate acestea, directorul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș neagă în scrisoarea deschisă că el a dat documentul presei. Pe cine să crezi…

Deci ce avem aici? Un exemplu de haos în materie de comunicare instituțională într-o perioadă în care lucrurile ar trebui să fie mult mai clare, iar măsurile puse în dezbatere să vizeze viitorul, nu trecutul.

Dar conceptul „Guvernarea Prin Frică” se aplică la orice nivel, nu-i așa? O posibilă soluție este transparentizarea tuturor inițiativelor, un lucru despre care vorm vorbi săptămâna viitoare.