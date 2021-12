Cine i-a mâncat sănătatea lui Cristi Borcea de a ajuns să ia cinci pastile pe zi şi să nu mai doarmă

Cristi Borcea a avut succes răsunător când era la Dinamo şi spune că fotbalul i-a mâncat sănătatea: Nu dorm noaptea, iau cinci pastile pe zi”. Mai mult, recunoaște că a avut bucurii multe pe plan profesional, dar spune el, că sănătatea i-a fost cel mai afectată.

Care a fost cea mai mare nerealizare a sa

”Am pierdut mult, cel mai mult am pierdut sănătatea. Nu dorm noaptea, iau cinci pastile pe zi, operaţie pe cord, două divorţuri, mai mult ce sa pierzi? Plus atâtea milioane. Am norocul că am o familie extraordinară, o soţie deosebită, care mă întelege că sunt momente grele prin ce am trecut, dar atunci m-au înţeles. Le-am zis ca e fotbalul pe primul plan. Nu regret din ceea ce am făcut, am avut şi satisfactii. Marea mea nerealizare, Liga Campionilor. E o echipă blestemată”, a dezvăluit Cristi Borcea.

Cornel Țălnar, despre cum a încercat să-l facă fotbalist pe Cristi Borcea

Şi spune: ”Avea foarte mare talent, dar era și mare putoare”. Drumul lui Cristi Borcea, de la fotbalist ratat, la președintele lui Dinamo

Cornel Țălnar a dezvăluit cum a încercat să-l facă fotbalist pe Cristi Borcea. În ciuda talentului, lui Borcea nu-i plăcea munca și a renunțat rapid la o eventuală carieră de jucător. Apoi, fostul jucător, antrenor și oficial al alb-roșilor a insistat pe lângă Cornel Dinu să-l angajeze în cadrul clubului pe cel care avea să devină președintele lui Dinamo.

”Eu pe Borcea l-am crescut, eu l-am adus junior la Dinamo. Era un băiat care venea din galerie. Avea foarte mare talent, dar era și mare putoare. Dacă avea și ambiție pe măsura talentului… La 20 de ani l-am dus la Alba-Iulia, să se facă fotbalist. După trei luni a fugit de acasă, a zis că e prea greu, mai bine se apucă de afaceri. El juca libero, chiar avea talent mare, dar nu îi plăcea munca. Am vrut să îl fac și arbitru, dar Cornel Dinu când a auzit mi-a spus: Cum să îl facem pe hoțul ăsta arbitru, nu vezi ce față de hoț are? Apoi a ajuns la Dinamo, a preluat frâiele și a fost cel mai bun conducător, mai spune preşedintele.

”Îi dădeam 5.000 de euro la fiecare meci de la mine”

Şi continuă. În ’95 l-am adus și l-am prezentat lui Dinu. I-am zis să îl ia șofer, orice, că nu va regreta. După două săptămâni a fost angajat, apoi la un an distanță a fost director de marketing, apoi a fost vicepreședinte și apoi a devenit președinte. Și a fost cel mai bun președinte pe care l-a avut Dinamo”, a declarat Cornel Țălnar.

Cristi Borcea, ”îndrăgostit” de Adrian Cristea îi dădeam 5.000 de euro la fiecare meci de la mine. Cristea, ce fotbalist! Îl puneam pe Victor să îi spună, îi dădeam 5.000 de euro la fiecare meci de la mine, să îi zică Victor: Bă, fii atent, 5.000!.

Dacă avea disciplina lui Dănciulescu era mare rău de tot. Ce fotbalist, avea viteză, ambele picioare, tehnică, absolut tot”, a declarat Cristi Borcea pentru realitateasportiva.net.