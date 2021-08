Drama neștiută a lui Cristi Borcea. Afaceristul ține secret ce se întâmplă cu tatăl lui

”Nu sunt bine deloc. Am trei bypass-uri, mă dor toate și iau medicamente și de cinci ori pe zi. Acum două zile am venit acasă, am stat 21 de zile internat la un spital din Predeal”, a declarat Stere Borcea, tatăl lui Cristi Borcea pentru Fanatik.

La 76 de ani, Borcea Senior nu are parte de o bătrânețe liniștită, ci suferă din cauza stării precare de sănătate.

”Băiatul meu are grijă de mine, păi cum să nu, dar dacă organismul nu rezistă…Mai trece pe la mine, îmi văd și eu nepoții, că mie îmi e deja tare greu să mai ies din curte, să mă mișc pe afară”, a mai spus Stere Borcea.

”Am stat cu lumânarea la cap”

Tatăl lui Cristian Borcea a dezvăluit și că a trecut recent pe lângă moarte, când a fost infectat cu Covid-19. ”Acum o lună-două, am avut Covid și eu, și soția. Am fost tratat acasă, au adus aparat de oxigen, că aia îmi lipsea. Mi-a fost atât de rău încât eram sigur că mă duc, am stat cu lumânarea la cap, eram aproape gata!”.

Stere Borcea a mai dezvăluit și că la începutul lunii august a suferit o pierdere grea, atunci când un nepot, băiatul surorii lui, a încetat din viață.