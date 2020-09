Oana Lovin a fost prezentă la inaugurarea metroului din Drumul Taberei. Cu această ocazie l-a jignit pe Iohannis faţă de toată lumea prezentă.

Azi, 15 septembrie, a fost inaugurat Metroul din Drumul Taberei! După o lungă călătorie, românii se pot bucura acum de magistrala 5 de metrou, după 9 ani de când a fost bătut primul țăruș. Azi, așteptarea a ajuns la final, iar iaugurarea a fost făcută în prezența președintelui României și a prim-ministrului țării. Evenimentul a avut loc la orele 12:00.

Oana Lovin l-a jignit crunt pe Klaus Iohannis

Înainte cu câteva minute de marele eveniment premierul a avut câteva declarații. Acesta a anunțat că locuitori se pot bucura de acum de noua magistrală, timp în care un reporter i-a atras atenția că inclusiv azi încă se lucrează la locul aferent.

Oficialul i-a replicat atunci că „drumul spre succes e în permanentă cursă.” La scurtă vreme de la apariția personalităților politice, Oana Lovin a strigat, ajutată de o portavoce, „m….. Klaus Werner Iohannis”. Cunoscuta activistă a fost ridicată de cinci jandarmi și dusă la cea mai apropiată secție pentru a plăti pentru fapta comisă. Femeia nu s-a ales cu dosar penal pentru jignirea celui mai înalt om în stat, ci doar cu amenda de 400 de lei.

Fara securisti! Fara securisti”, continua apriga protestatara, moment in care oamenii din jur incep sa rada zgomotos si sa-i strige „fara penali”. Aceasta a continuat sa strige „fara securisti”, cerandu-i un raspuns lui Vlad Voiculescu. Membri USR-PLUS prezenti au intrebat-o la randul lor cine ii plateste ei sparanghelul.

Oana Lovin a continuat sa strige „Distrigaz”, ignorand-i apelurile la calme ale eurodeputatului Ramona Strugariu. In final a rezultat o cacofonie intre strigatele ei „Distrigaz” si cele ale membrilor USR, „fara penali”.

„Suntem a nimănui!”.

„Sunt comisii parlamentare unde nimeni nu merge, ei nu vor să răspundă, pun jandarmeria pe noi ca în mod abuziv să ne ducă la tăcere. Conform legii 61, am luat amendă. Am venit să pot să-l văd în față pe Iohannis. Să văd cu ce au greșit românii trimiși la sparanghel în timpul pandemiei. Vreau să-l întreb de ce viețile românilor nu au contat, de ce viețile copiilor nu sunt importante. E plin internetul cu filmulețe cu copii abuzați și neprotejați de Protecția Copilului. M-am simțit a nimănui când am fost ridicată. Suntem cu toții a nimănui, nu are cine să ne facă dreptate”

Cine e Oana Lovin

Oana Lovin a devenit celebră după ce a fost fotografiată în Piața Victoriei cu un mănunchi de sparanghel la mitingul „anti-dictatură”. Fotografia cu aceasta a devenit virală, ulterior fiind descoperit trecutul său mai puțin decent.

„Lovin, alias Miss sparanghel, s-a lansat pe Facebook cu numeroase live-uri în care preia temele de propagandă în legătură cu Klaus Iohannis, Florin Cîtu și Laura Codruța Kovesi. Aceasa s-a fotografiat alături de Liviu Pleșoian la mitingul ”cămășilor albe,” din Piața Victoriei, convocat de Liviu Dragnea în iunie 2018, ca răspuns la seria de proteste împotriva OUG 13 și a guvernării PSD – ALDE”, scrie b1.ro.