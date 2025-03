Cine este Mircea Mălan, candidatul liberalilor pentru fotoliul lăsat liber de Bolojan la CJ Bihor

"Colegii din PNL Bihor mi-au acordat încrederea pentru a fi candidatul liberal la funcția de președinte al Consiliului Județean Bihor. Sunt onorat să candidez pentru funcția pe care a deținut-o cel mai performant om de administrație din România. Știu că nu este ușor să vin după Ilie Bolojan , dar experiența pe care am acumulat-o în echipa lui, ca viceprimar al municipiului Oradea și vicepreședinte al Consiliului Județean, îmi dă convingerea că putem continua pe drumul cel bun", a spus Mircea Mălan imediat după ce candidatura sa a devenit oficială.

Fost avocat, înainte să devină viceprimar de Oradea, Mircea Mălan are 52 de ani și este membru PNL din 1993. În cadrul formațiunii, Mircea Mălan a urcat treaptă cu treaptă: a fost președinte al TNL (Tineretul Național Liberal), președintele organizației de studenți liberali, secretar general al organizației județene, vicepreședinte al PNL Oradea, președinte interimar al PNL Oradea și prim-vicepreședinte al PNL Bihor.

La Primăria Oradea , Mircea Mălan a coordonat Direcția Tehnică, Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, Termoficare Oradea și OTL, iar la CJ Bihor, a avut în subordine Direcția Tehnică, Departamentului de fonduri europene și a coordonate proiecte culturale, de promovare și păstrare a tradițiilor, și proeiecte pentru dezvoltarea turismului."În ultimii ani, județul nostru s-a schimbat în bine. Am construit, am modernizat și am pus temelia unui viitor mai bun. În următorii patru ani, vă propun să ducem Bihorul și mai departe", a fost mesajul lui Mircea Mălan.