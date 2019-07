Printre cei 40 de subofițeri și ofițeri din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră Române, Jandarmeriei Române, Inspectoratului General al Aviației și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență care, ieri, au primit Emblema de onoare a ministerului de Interne a fost și plutonierul major Nicușor Iancu, de la Brigada de Jandarmi Mobilă “Tomis” Constanța. Emoționat și puțin stânjenit de uniforma de paradă cu care s-a echipat cu ocazia Zilei Ministerului de Interne, jandarmul constănțean a făcut o poză cu ministrul Carmen Dan și apoi a rugat un coleg să îi facă o fotografie care arată că el, un simplu plutonier de la jandarmi zâmbește din sediul ministerului.

Nicușor Iancu este “nenea” care a salvat-o pe Miruna, o fetiță de 3 ani din comuna Dumbrăveni din apropierea graniței cu Bulgaria. S-a întâmplat în 29 iulie 2018 când poliţiştii de frontieră de la Negru Vodă, au primit un telefon de la un bărbat care locuiește într-o zonă izolată a comunei Dumbrăveni, solicitând ajutor pentru fetiţa sa, de 3 ani, care fusese înțepată de albine și intrase în șoc anafilactic. Drumul până la victimă era impracticabil din cauza ploilor abundente din ultimele zile, iar ambulanţa nu a putut ajunge până la locația unde se afla bărbatul împreună cu fetița.

Un echipaj format dintr-un polițist de frontieră și un jandarm din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Tomis” Constanța, aflat în misiune de întărire a dispozitivului de supraveghere a frontierei, s-a deplasat pe jos la fața locului. În urma ploilor abundente, drumul era inundat și plin de noroi, ambulanța nu putea ajunge la fetiță. Miruna a fost purtată pe brațe de jandarm și de polițistul de frontieră, într-o cursă contracronometru, cale de câțiva kilometri, până la Salvare. Copila a ajuns astfel, în timp util, la Spitalul Județean Constanța unde, după intervenția medicilor, și-a revenit.

„A fost cursa vieții mele, am alergat cu fetița 3 kilometri pe jos până la ambulanță. Înainte de a fi jandarm, sunt părinte și în permanență m-am gândit la fata mea. Aș fi făcut orice pentru ca micuța înțepată de albine să nu-mi moară în brațe” a declarat imediat după dificila intervenție plutonier major Iancu Nicușor. Jandarmul are 41 de ani, locuiește în Constanța și are o fetiță, adolescentă, care pe 1 august împlinește 17 ani. El lucrează în Jandarmerie de peste 20 de ani.

Emblema de onoare a MAI a fost primită și de doi polițiști constănțeni. Agent-șef principal de poliție Eugen-Iucsel Maican, 45 de ani, încadrat la Biroul Investigații a fost premiat pentru contribuția la destructurarea mai multor grupări infracționale organizate, printre care un grup format din 31 de persoane, specializat în comiterea de furturi din locuințe. Iar Agent-șef de poliție Vasile-Verdișam Budeanu, 48 de ani, de la Serviciul Investigații Criminale a fost premiat pentru că a intervenit salvator, în timp ce se afla în misiune în Italia, pentru salvarea mai multor turiști prinși în mijlocul unui conflict între suporterii unor echipe rivale de fotbal.

