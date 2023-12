Cine este iubita lui Nigel Farage. O ascunde de lumina reflectoarelor

Nigel Farage are o relație cu Laure Ferrari, un politician francez care a condus grupul de reflecție Institutul pentru Democrație Directă în Europa (IDDE). Ea și Nigel ar fi devenit buni prieteni după ce s-au cunoscut în 2007, când Ferrari era chelneriță.

Nigel Farage neagă tot

Cu toate astea, Farage nu a recunoscut niciodată că formează un cuplu cu Laure Ferrari. El a spus că este vorba doar despre o relație profesională și că lumea inventează.

„Este o persoană cu care lucrez și pe care o cunosc de mult timp și care dorea să stea undeva pentru o săptămână, fără să o coste bani. Este o relație de lucru. Puteți să o umflați cum vreți”, a spus Farage.

Apropiații i-au dat de gol

Apropiații au spus că cei doi nu au confirmat că formează un cuplu, dar că se vede că este ceva între ei. Aceștia au mai declarat că Farage și Laure Ferrari sunt foarte apropiați și că așa au fost mereu.

„Nigel și Laure au fost legați de ani de zile, încă de când ea s-a mutat pentru prima dată în casa lui din Chelsea și a fost văzută scoțând coșurile de gunoi.Nigel nu a confirmat niciodată natura relației lor și este incredibil de privat în ceea ce privește viața sa de familie, dar a existat sentimentul că, dacă a existat vreodată un moment pentru a deschide acea ușă, a fost acum”, au spus apropiații.

Nigel Farage încă n-a divorțat

Laure a fost fotografiată pentru prima dată, în februarie 2017, la casa georgiană de 4 milioane de lire sterline a lui Farage. În perioada respectivă, politicianul anunțase despărțirea de soția sa de 18 ani, Kirsten. Atunci, Laure a spus că au o relație profesională și că este normal să se susțină.

„Nu, nu, nu. Consider că este de datoria mea să îl susțin. Când a fost invitat la I’m A Celebrity, am vorbit despre asta. Am văzut-o ca pe o oportunitate uriașă pentru el de a străluci”,a spus Laure.

Farage s-a căsătorit cu Kirsten, născută în Germania, în 1999. Ei au împreună doi copii. Cu toate astea, căsnicia lor nu a fost fericită. Soția lui Farage a declarat că au trăit „vieți separate” ani de zile înainte de despărțire. Chiar dacă s-au separat și s-a aflat că are o nouă iubită, aceștia n-au divorțat legal, potrivit The Sun.