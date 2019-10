Şi totuşi, cine este Horaţiu Suciu?

Şef al Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară de la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Tg. Mureș, Preşedinte al Colegiului Medicilor – Mureş, academician, profesor universitar doctor şi unul dintre cei mai talentaţi şi apreciaţi specialişti ȋn chirurgie cardiovasculară pe care ȋi are România.

Pentru cine nu ştie, transplantul de inimi pentru copii se efectuează, în România, doar la Târgu Mureș.

Doctorul Horațiu Suciu a realizat zeci de transplanturi de cord, iar în ultimii 15 ani în secția pe care o conduce au fost operați peste 3.500 de copii cu afecțiuni ale inimii. Horaţiu Suciu este unul dintre cei câțiva medici din România care poate opera nou născuţii cu afecţiuni congenitale ale inimii. Au trecut prin mâinile sale numeroși copii, dar și adulți. Șase transplanturi de cord au fost efectuate la Târgu Mureș numai în acest an.

Transplanturile realizate în ultimii ani stau mărturie despre o viață în slujba semenilor, iar Horațiu Suciu își amintește, cu emoție, poveștile oamenilor pe care i-a salvat.

Alex s-a născut la Braşov și avea doar 800 de grame. A venit pe lume, prematur, la 26 de săptămâni, într-o familie cu nouă copii. Părinţii l-au abandonat după ce au aflat că suferă de o boală congenitală cardiacă.

A ajuns la institutul din Târgu Mureş, în urma deciziei doctorilor de la maternitatea ȋn care s-a născut. O echipă de medici, condusă de Horaţiu Suciu, l-a operat. “A fost adus la noi la Institut şi era foarte mic şi starea lui de sănătate era atât de gravă încât operaţia nu mai putea fi amânată. Aveam de ales: să îl lăsăm să moară sau să îl operăm. Am decis să îl operăm. Era ţinut în incubator şi acolo l-am operat. A fost o minune că a supravieţuit operaţiei”, a rememorat Horațiu Suciu.

Au primit a doua șansă

Acum zece ani, Vlad Nedelea era în liceu şi s-a prăbuşit pe terenul de fotbal. Medicii au descoperit că suferea de cardiomiopatie dilatativă, o boală în care inima cedează treptat. Operația a fost una dificilă. “La sfârşitul intervenţiei a făcut un stop cardiac. Cînd eram ieşiti din circulaţia extracorporală, practic înainte de a închide pacientul.

În timp ce masam mă gândeam: oare ce o să le spun părinţilor? În câteva secunde prin mintea mea au trecut multe, tocmai pentru că mă ataşasem foarte mult emoţional de el. Băiatul ăsta drăguţ, care şi-a pus atîtea speranţe şi era atât de optimist! Să se întâmple ceva cu el? Nuuuu! Acel moment m-a marcat pentru totdeauna şi am învăţat foarte multe din asta. Din fericire lucrurile au mers bine, l-am resuscitat şi evoluţia a fost foarte bună”, a povestit Horațiu Suciu, într-un interviu acordat TVR.

“Viaţa mea decurge absolut normal. Mai joc fotbal din când în când. Nu mai am aceeaşi rezistenţă, dar ţin pasul cât de cât. Am 27 de ani, sunt la începutul vieţii de adult. E o viaţă cât se poate de normală şi de frumoasă, pe care o trăiesc la maximum!”, povestește, acum, Vlad Nedelea.

Alexandru Lazăr avea 24 de ani şi locuia în Anglia când a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă a inimii. In numai un an boala a ajuns în stadiu terminal. A fost salvat la Târgu Mureş, în aprilie anul acesta, de o echipă de specialiști coordonată de medicul Horațiu Suciu. “Între timp am ajuns la Târgu Mureș. S-o depistat că îi o boala din naştere şi încet, încet boala asta o avansat. Am stat aici opt săptămâni. Eram aproape la zero şi am avut norocul unui transplant. M-am trezit alt om, credeţi-mă! Şase luni jumătate n-am umblat deloc. Şi la trei zile după transplant am început să umblu. M-am recuperat foarte bine, e ceva fenomenal!”, a povestit Alexandru Lazăr, într-o declarație pentru TVR. Alexandru este căsătorit și are un copil de un an.

Carieră impresionanată

Momentele în care o inimă începe, din nou, să bată sunt încununarea unei pregătiri temeinice. Horațiu Suciu a absolvit, în 1993, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș, specializarea Medicină Generală. În anul 2005 a obținut titlul științific de doctor în medicină, cu teza „Transplantarea inimii – procedeu de tratament al insuficienţei cardiace”.

A beneficiat de numeroase stagii de pregătire în țară și în străinătate, atât pe linia specializării în chirurgie cardiacă, cât și pe linie de management spitalicesc. A participat la 32 de cursuri postuniversitare şi cursuri de perfecţionare naţionale şi internaţionale, la 37 manifestări ştiinţifice naţionale şi 23 internaţionale.

A obținut granturi și proiecte de cercetare, cu impact național și internațional. Și-a început cariera didactică în cadrul Universității care l-a format, parcurgând toate treptele universitare, de la preparator la profesor, iar din 2013 este membru al Senatului Universității.

În prezent, este Şef Secţie Clinică Chirurgie Cardiovasculară II – adulţi şi copii în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant Tîrgu Mureş, unica secţie din ţară în care se efectuează corecţia chirurgicală a malformaţiilor cardiace congenitale, inclusiv la nou născut şi sugar. Este Președinte al Colegiului Medicilor din județul Mureș.

Este autorul a șase cărţi de specialitate, coautor și colaborator în două volume colective și a publicate 111 articole științifice în reviste de specialitate de mare circulație, extrem de bine cotate în sistemul științific de evaluare. În plus, este autorul unor tehnici chirurgicale noi, introduse în practică, șapte dintre acestea fiind premiere naționale.

Ce fel de om este Horaţiu Suciu pot spune sutele de pacienţi pe care i-a salvat şi chiar el ȋnsuşi: “Bucuria mea este să împărtăşesc experienţa pe care o am.”

