International Cine este cea mai bogată sportivă din lume. Daneza practică echitația și are o avere colosală







Anna Kasprzak este cea mai bogată sportivă din lume cu o avere ce depășește un miliard de dolari. De altfel, ea este și singura femeie care figurează pe lista celor mai bogați sportivi din lumea. Daneza este cea care a reprezentat țara sa la două competiții olimpice.

Avere de peste un miliard de dolari

Mai exact este vorba despre cele din 2012 și cele din 2016. Deși nu a luat nicio medalie, în 2012 a reușit să ocupe locul 4 la Olimpiadă, cu echipa daneză în competiția pe echipe. La capitolul rezultate individuale, cel mai bun rezultat individual al ei a fost locul 14 în 2016. Faptul că este cea mai bogată sportivă din lume se datorează familiei sale.

Mai exact averea ei provine din imperiul afacerilor familiei ei. Mama ei, Hanni Kasprzak, este proprietarul miliardar al brandului danez de pantofi ECCO. Nici tatăl ei nu este mai prejos, Dieter Kasprzak, este fostul CEO al acestei companii. Fondată în 1963 de Karl Toosbuy în Bredebro, Danemarca, firma este un producător de top de pantofi și accesorii din piele. Aceasta genereazp la nivel global vânzări nete anuale de 1,7 miliarde de dolari.

Majoritatea banilor nu provin din sport

Compania este o putere globală cu 2.200 de magazine și o prezență online în 90 de țări. Averea netă a Anna Kasprzak este estimată la 1,3 miliarde de dolari, datorită participației sale semnificative în profiturile companiei, în calitate de sportiv. Aceasta a ajutat firma părinților să crească exponențial prin expunerea pantofilor, la diferite competiții.

Mai ales că atunci când călărea la juniori, Anna a câștigat și mai multe medalii la echitație. Daneza are rădăcini germane, din partea tatălui său care este născut la Hamburg. Nu are frați sau surori, dar are doi copii, un băiat și o fată pe care i-a născut în 2018 și 2021.