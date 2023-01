Cine este al treilea cel mai bogat om din lume, acuzat că imperiul său se bazează pe o fraudă uriașă

Acțiunile listate ale Adani Enterprises Ltd., Adani Ports și Special Economic Zone Ltd., companiile emblematice ale miliardarului Gautam Adani, au scăzut miercuri cu 3,7% și, respectiv, 7,3%, după acuzațiile incredibile care i se aduc celui mai bogat om din Asia.

Mai exact, Gautam Adani, al treilea cel mai bogat om din lume, cu o avere de 118 mld. de dolari, este acuzat că imperiul lui se bazează pe o uriaşă fraudă. Pe bursă, acţiunile grupului au pierdut 10,8 mld. dolari în câteva minute, după ce Hindenburg Research a dezvăluit că a pariat miliarde de dolari pe prăbușirea acțiunilor.

Hindenburg, despre o rețea de societăți fictive controlate de familia Adani

Raportul Hindenburg detaliază despre o rețea de societăți fictive – offshore – controlate de familia Adani, aflate în paradisuri fiscale din Caraibe, Mauritius și Emiratele Arabe Unite, despre care se presupune că ar fi fost folosite pentru a facilita corupția, spălarea banilor și furtul contribuabililor în timp ce banii erau deduși de la companiile listate in grup.

Acţiunile companiilor listate la bursă legate de grupul indian Adani Group au pierdut 9,4 miliarde de dolari din valoare după ce vânzătorul de acţiuni în lipsă (short seller) Hindenburg Research a publicat un raport care vizează conglomeratul controlat de magnatul miliardar Gautam Adani.

Foto: Twitter.

Hindenburg şi-a anunţat miercuri, înainte de deschiderea pieţei indiene, poziţia de short seller pe care o deţine la companiile din grupul Adani Group şi l-a acuzat pe miliardarul Gautam Adani că s-a angajat într-o manipulare „neruşinată” a acţiunilor şi într-o fraudă contabilă.

„După cercetări extinse, am luat o poziţie scurtă la companiile Adani Group prin intermediul unor obligaţiuni tranzacţionate în SUA şi instrumente derivate care nu sunt tranzacţionate în India. Astăzi dezvăluim concluziile investigaţiei noastre de 2 ani, prezentând dovezi că conglomeratul indian Adani Group, în valoare de 17,8 trilioane de INR (218 miliarde de dolari americani), s-a angajat într-o schemă neruşinată de manipulare a acţiunilor şi de fraudă contabilă pe parcursul a zeci de ani”, se arată în raport.

Avere construită prin manipularea prețului acțiunilor şi fraude contabile de-a lungul deceniilor

În raport, Hindenburg susţine că Adani Group s-a implicat în manipularea preţului acţiunilor şi în fraude contabile de-a lungul deceniilor şi prezintă o listă de 88 de întrebări legate de aceste acuzaţii „la care sperăm că Adani Group va fi încântat să răspundă”.

Jugeshinder Singh, directorul financiar al Adani Group, a declarat că conglomeratul a fost şocat de raportul Hindenburg, descriindu-l ca fiind o combinaţie malițioasă de dezinformare selectivă şi acuzaţii vechi, nefondate şi discreditate.

Singh a declarat că momentul în care a fost publicat raportul, cu câteva zile înainte de o ofertă de acţiuni de către Adani Enterprises, „a fost menit să submineze reputaţia grupului Adani” şi să afecteze cererea pentru viitoarea ofertă. El a adăugat că grupul „a respectat întotdeauna toate legile”.

Raportul Hindenburg afirmă: „chiar dacă ignoraţi concluziile investigaţiei noastre, principalele companii listate şi ale grupului Adani au o depreciere de 85% din punct de vedere pur fundamental, din cauza evaluărilor foarte mari”.

Companiile miliardarului Gautam Adani aveau datorii de 1,88 trilioane la sfârșitul lunii martie 2022

Hindenburg a susţinut că Securities and Exchange Board of India a fost inexistentă în ceea ce priveşte investigarea fondurilor offshore ale Adani, precum şi în ceea ce priveşte aplicarea reglementărilor care ar fi putut supune companiile Adani la retragerea de la tranzacţionare.

Investitorii și analiștii și-au exprimat, de asemenea, îngrijorări cu privire la nivelurile ridicate ale datoriilor în rândul entităților tranzacționate la bursă ale imperiului. Datoria brută a șase companii Adani – Adani Enterprises Ltd., Adani Green Energy Ltd., Adani Ports și SEZ Ltd., Adani Power Ltd., Adani Total Gas Ltd. și Adani Transmission Ltd. – a fost de Rs. 1,88 trilioane la sfârșitul lunii martie 2022, informează canadatoday.news.