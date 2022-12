Fondul Proprietatea și-a vândut toate acţiunile. Petrom nu va încasa nicio suma de bani ca urmare a Tranzacției

Franklin Templeton International, administratorul Fondului Proprietatea (FP), a anunţat la bursa locală, în cursul zilei de marți, demararea unei oferte de plasament privat accelerat privind întreaga sa deţinere la OMV Petrom (SNP), singurul producător local de petrol şi gaze.

Pretul de vanzare al actiunilor a fost stabilit la 0,43 RON/actiune. Veniturile brute rezultate din Tranzactie se ridica la 764.139.122,18 RON si vor fi utilizate pentru implementarea Mecanismului de Control al Discount-ului Fondului, astfel cum este prevazut in Declaratia de politica investitionala a Fondului, prin finantarea programului de rascumparare, astfel cum a fost aprobat de actionarii Fondului, si / sau plata potentialelor dividende catre actionarii Fondului, in absenta unor conditii sau circumstante exceptionale de piata si sub rezerva oricaror restrictii impuse de reglementarile legale sau fiscale din Romania si a aprobarii actionarilor.

Sub rezerva decontarii Tranzactiei, Fondul nu va mai detine actiuni la Petrom.

FP şi-a redus participaţia prin vânzarea a aproximativ 40 de milioane de unităţi prin BVB

În T3/2022, Fondul şi-a redus uşor participaţia prin vânzarea a aproximativ 40 de milioane de unităţi direct prin intermediul Bursei de Valori Bucureşti, în urma unor tranzacţii în valoare de aproximativ 20 de milioane de lei, potrivit calculelor efectuate de ZF, bazate pe un preţ mediu de 0,47 lei pe unitate. Astfel, deţinerea a fost diminuată de la 2,98% la 2,9%.

În ceea ce priveşte tranzacţiile realizate în trimestrul trei al acestui an, sursa citată anterior i-a solicitat Fondului Proprietatea un punct de vedere despre deţinerile sale la OMV Petrom şi când au avut loc vânzările, însă Fondul Proprietatea a spus că nu poate vorbi pe marginea acestui subiect, dat fiind faptul că OMV Petrom este societate listată, potrivit Capital.ro.