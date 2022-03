Cine a provocat criza alimentară mondială și ce interese stau ascunse în spatele acestui plan malefic. Acuzații la nivel înalt

Invazia Rusiei în Ucraina a dus la mari schimbări, cele două state fiind importante în exportul de alimente și multe altele. Prețurile încep să crească în întreaga lume, iar criza alimentară mondială este resimțită în mai multe state europene. În fața Consiliului de Securitate al ONU, Wendy Sherman, numărul doi al diplomației americane, a susținut că Rusia este vinovată pentru această situație și tot ea este singura care o poate opri.

Președintele rus „Vladimir Putin a început acest război. El a creat această criză alimentară globală. Şi el este cel care o poate opri”, a declarat numărul doi al diplomației americane, Wendy Sherman, în cursul unei ședințe a Consiliului de Securitate consacrată situației umanitare din Ucraina.

„Rusia şi preşedintele Putin poartă, singuri, responsabilitatea pentru că au declanşat războiul împotriva Ucrainei şi pentru consecinţele acestui război asupra securităţii alimentare mondiale”, a declarat secretarul de stat adjunct.

The U.S. is committed to easing the human suffering caused by Putin’s war in Ukraine. Through @FeedTheFuture and nutrition commitments, the U.S. has committed to provide $11 billion over the next 5 years to address food security and nutrition needs globally. pic.twitter.com/70m8zPugrE

— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) March 30, 2022