UPDATE: STOP VOT. Publicul a decis. Voturile s-au contorizat și până la ultimul s-au numărat. Câştigătorul desemnat în urma votului publicului să câștige marele premiu – 120.000 de euro – este Ana Maria Mărgean .

GIM a câștigat premiul de 20.000 de euro, oferit locului II. Premiul de 10.000 de euro, oferit de Apa Bucovina, pentru locul III a mers către Art of Robots, care a câștigat și premierul pentru originalitate.

Știre inițială: S-a dat START VOT în Marea Finală Românii au Talent 2021. Românii își pot susține concurenții preferați votând online și trimițând codul de votare aferent fiecărui concurent care a prestat în etapa decisivă.

Pentru premiul de 120.000 de euro s-au luptat Narcisa Ungureanu (cod 1), Rareș Trufea (cod 7), Daria Batschi-Beleca (cod 8), Ana Maria Mărgean (cod 10), Duo Turkeev (cod 11), Gim (cod 12), Dean Bowman (cod 19), Art of Robots (cod 21), Magitot (cod 20), Remi Martin (cod 23) și Filip Cioc (cod 24).

Cine a fost revelația Românii au Talent 2021

Când deschide gura, cântă. Când închide gura, cântă. Este vorba despre Ana Maria Mărgean, o adolescentă în vârstă de 11 ani care a impresionat-o pe Andra chiar din preselecții. Vedeta i-a oferit concurentei Golden Buzz. În această seară, tânăra și-a folosit talentul muzical pentru a câștiga marele premiu de 120.000 de euro.

„Sunt foarte emoționată deoarece faptul că am ajuns în finală este cea mai mare realizare a mea”, a spus Ana Maria. „Am început prin a-mi confecționa singură păpuși din șosete. Lumea păpușilor este magică, te distrezi foarte tare. O păpușă îți va fi mereu alături. Nicole este din Las Vegas și am rugat-o de câteva ori să participe și a acceptat. (…). Este mai greu, pentru că am două păpuși, deci, două voci diferite și două personalități diferite”, a spus artista.

Florin Călinescu: Ce vrei să faci mai departe?

Ana Maria: Aș vrea să continui cu ventrilocia și aș vrea o carieră în muzică mai mult.

Florin Călinescu: Poți să te apuci de orice, ești genială. Șocul pe care îl produci… Tu ești sănătoasă la cap?

Ana Maria: Nu știu.

Florin Călinescu: Incredibil așa ceva. Nu numai că ești artistă, dar să cânți în halul ăsta…

„Sunt total de acord cu ce a spus Florin, ești revelația acestui sezon. Pentru mine, tu deja ești câștigătoarea acestui sezon. Tu ești preferata mea din acest sezon”, s-a exprimat Andra.