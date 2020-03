Cinci români care au mințit în cazul epidemiei de coronavirus sau nu s-au supus măsurilor luate de autorități s-au ales cu dosare penale după cum urmează:

– Un dosar penal pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 Cod penal;

– Un dosar penal pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bălcești, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 Cod penal;

– Un dosar penal pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 Cod penal;

– Un dosar penal pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 Cod penal, în care la data de 27 februarie 2020 s-a dispus schimbarea încadrării juridice în infracţiunea de fals în declaraţii, prev. de art. 326 Cod penal;

– Un dosar penal pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu, prev. de art. 298 alin. 1 Cod penal.

Dincolo de cele cinci dosare, deschise pentru răspândirea coronavirusului, la Piatra Neamț a mai fost deschis unul, pentur zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 alin. 1 Cod penal, care a fost clasat, prin ordonanță, la data de 28 februarie 2020, în temeiul art. 16 lit. a din Codul de procedură penală.

