International Cinci persoane au murit în SUA, iar alte 14 au ajuns la spital după ce s-au îmbolnăvit de legioneloză







Cinci persoane au murit în cartierul Harlem din New York, SUA, iar alte 14 au ajuns la spital după ce s-au îmbolnăvit de legioneloză. Serviciile de sănătate susțin că sursa ar putea fi sistemele de climatizare, potrivit AFP.

Departamentul de Sănătate din New York a anunțat luni că în Harlem au fost confirmate 108 cazuri de legioneloză.

Autoritățile au precizat că testele făcute au indicat prezența bacteriei în turnurile de răcire ale unor sisteme de climatizare. Focarul a fost identificat la 12 turnuri de răcire din 10 clădiri din centrul Harlemului, inclusiv patru administrate de municipalitate, precum Harlem Hospital și o clădire CUNY, au declarat oficialii. Toate turnurile au fost golite și dezinfectate, au mai aceștia.

Ca răspuns la izbucnirea focarului, autoritățile municipale au propus reguli mai stricte privind turnurile de răcire, pentru a intensifica testarea și raportarea, precum și sancțiuni pentru cei care nu respectă aceste reguli.

Bacteria Legionella se dezvoltă în apa caldă și stătătoare și se răspândește prin vaporii din aer. Nu se transmite de la o persoană la alta.

Simptomele bolii pot semăna cu cele ale gripei, inclusiv tuse, febră, frisoane, dureri musculare și dificultăți de respirație. Simptomele pot apărea după până la două săptămâni. Persoanele peste 50 de ani și fumătorii sunt expuși unui risc mai mare.

Denumirea bolii vine de la primele cazuri raportate în 1976, la un hotel din Philadelphia, unde asociația veteranilor American Legion organiza o conferință. Atunci, 34 de persoane și-au pierdut viața.

Departamentul Sănătății din New York le-a reaminit proprietarilor că trebuie să întrețină corespunzător sistemele de climatizare, pentru a preveni răspândirea bacteriei.

Numărul de cazuri noi de boală a legionarilor raportate a început să scadă, ceea ce sugerează că sursa bacteriei a fost izolată, potrivit autorităților.

Autoritățile municipale au mai declarat că încă lucrează pentru a confirma care turn de răcire a provocat actualul focar, potrivit bc7ny.com.