Cei care vor să se relaxeze în fața televizorului în acest weekend au la dispoziție mai multe noutăți pe platformele de streaming. Prime Video și alte servicii aduc filme și seriale din genuri diferite, de la povești romantice și comedii de familie până la producții de acțiune și filme de groază, potrivit Sortir a Paris.

Printre titlurile care merită atenția publicului se numără sezonul al doilea din „The Terminal List”, continuarea comediei „Cocorico” și filmul horror „Nightborn”. Iată cinci producții de descoperit între 23 și 25 octombrie.

Serialul sud-coreean „Love in Disguise” urmărește povestea unei anchetatoare infiltrate în cercul unui moștenitor bogat, suspectat de crimă. Personajele principale sunt interpretate de Yim Si-wan și Seol In-ah.

Producția îmbină misterul cu intriga romantică, iar misiunea anchetatoarei devine punctul de plecare al unei povești în care suspiciunile și relațiile dintre personaje se intersectează.

Serialul este inclus în selecția de noutăți anunțate pentru Prime Video.

Christian Clavier și Didier Bourdon revin în „Cocorico 2”, continuarea comediei despre două familii care descoperă adevăruri neașteptate despre originile lor.

De această dată, personajele se pregătesc pentru o nuntă, iar diferențele dintre familii oferă noi ocazii pentru situații amuzante și conflicte de familie.

Filmul este anunțat pentru vizionare la cerere pe CANAL+ începând cu 23 octombrie 2026, fiind o opțiune pentru cei care preferă comediile ușoare în weekend.

Fanii thrillerelor de acțiune pot urmări noul sezon din „The Terminal List”, disponibil pe Prime Video din 21 octombrie 2026, potrivit informațiilor din selecția citată.

Chris Pratt revine în rolul lui James Reece, personajul implicat într-o nouă misiune cu miză internațională. Cele opt episoade sunt dedicate unei povești cu operațiuni riscante, confruntări și amenințări care pun la încercare personajele.

Producția este o alegere pentru cei care caută un serial alert, cu intrigi de spionaj și scene de acțiune.

Woody, Buzz Lightyear și celelalte jucării revin în „Toy Story 5”, o nouă aventură care pune personajele în fața unei lumi tot mai dominate de tehnologie și ecrane.

Filmul a ajuns în format video la cerere (VOD) începând cu 22 octombrie 2026, conform informațiilor din materialul-sursă. Astfel, publicul îl poate include în programul de weekend, fără să mai depindă de proiecțiile din cinematografe.

Animația este potrivită pentru vizionarea în familie, mai ales pentru cei care au urmărit aventurile personajelor în filmele precedente.

Pentru cei care preferă filmele de groază, „Nightborn” este o altă noutate disponibilă în format VOD din 22 octombrie 2026.

Regizat de Hanna Bergholm, filmul nordic îi are în distribuție pe Rupert Grint și Seidi Haarla. Producția mizează pe o atmosferă apăsătoare și pe elemente de horror, fiind o alternativă la comediile și serialele de acțiune din selecția acestui weekend.

Filmul se adresează în special publicului care caută povești întunecate și momente de suspans.