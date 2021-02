Sorin Cîmpeanu spune, răspunzând pozițiilor unui ONG, că potrivit reprezentanţilor inspectoratelor școlile sunt pregătite pentru redeschidere pe 8 februarie.

Se așteaptă un ordinul comun al miniştilor Educaţiei şi Sănătăţii

„Am avut, ieri, o videoconferinţă cu inspectoratele şcolare, în care am solicitat să ne informeze cu privire la stadiul pregătirii şcolilor. Am primit asigurări că sunt pregătite, sunt peste 37 de milioane de măşti, sunt peste un milion de litri de substanţe dezinfectante în şcolile din România, plus multe alte elemente”, a spus Cîmpeanu, la Palatul Victoria.

Ministrul s-a referit la poziţia Consiliului Naţional al Elevilor, care spune că şcolile au doar câteva zile la dispoziţie pentru a se pregăti. ONG-ul a propus ca în prima săptămână din semestrul 2 orele să fie online.

Sorin Cîmpeanu a promis că, după ce va fi elaborat ordinul comun al miniştilor Educaţiei şi Sănătăţii, joi, la ora 11,00, va avea loc o altă videoconferinţă cu inspectoratele şcolare din toată ţara, în prezenţa presei.

Cîmpeanu: Școlile sunt pregătite

„Punctele vizate sunt stadiul, pregătirea şcolilor cu privire la întreg ansamblul de măsuri, de la protecţie împotriva pandemiei COVID, de la protecţie împotriva incendiilor, măsuri de prevenţie din această perspectivă, până la asigurarea cu resursă umană şi, nu în ultimul rând, modul în care se va derula acest program prin care vizăm recuperarea pierderilor suferite din cauza predării online”, a mai spue ministrul Educației.

„La toate aceste subiecte, împreună cu toate inspectoratele din ţară, va putea participa şi presa la videoconferinţă. Dacă sunt îngrijorări punctuale cu privire la pregătirea insuficientă a unor şcoli dintr-un anumit judeţ, presa şi Consiliul Naţional al Elevilor au ocazia să interacţioneze direct cu cei în măsură să pregătească şcolile în parteneriat cu autorităţile locale”, a încheiat Sorin Cîmpeanu.

Citește și: