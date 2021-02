Începe școala sau nu? Răspunsurile lui Klaus Iohannis:

„Tocmai am finalizat o întâlnire. Premierul, ministrul Educației și ministrul Sănătății plus, alți experți și consilieri.

Am discutat pe o temă extrem de importantă: am discutat ce se va întâmpla cu școlile din România, de săptămâna viitoare, în semestrul 2. Am făcut o analiză a contextului pandemic și pot să vă spun câteva lucrurui foarte clare.

Nu am scăpat de pandemie, dar în ultimele săptămâni incidența s-a redus. Trebuie să fim responsabili în continuare, să purtăm mască, să respectăm restricțiile.

Putem constata că incidența bolii s-a redus un pic. Avem ceva mai puține persoane la ATI, ceva mai puține persoane internate zilnic.

Trendul este descendent, cum spun specialiștii.

Pe de altă aprte, nu suntem singuri în Europa, și ne-am uitat puțin în jur să vedem ce fac alții în acest context. Putem să constatăm că majoritatea țărilor din UE deschid școlile. Sunt deja deschise, sau se vor deschide progresiv. Sunt doar 3 state care nu deschis școlile.

În consecință, în unanimitate am decis:

De luni, majoritatea copiilor merg la școală. Începând de luni, semestrul al doilea, majoritatea copiilor merg fizic la școală.

În județele sau localitățile cu scenariu verde, toți copiii merg la școală.

În localitățile cu scenariu galben, merg preșcolarii și ciclul primar, precum și cei de clasa a opta și a douăsprezecea.

În localitățile cu scenariu roșu merg doar copiii la grădiniță și clasele I-IV. Ceilalți fac școală online.

Mai sunt multe detalii de clarificat. Cum se verifică dacă un copil e bolnav. La câte cazuri se închide școala? Aceste chestiuni vor fi foarte rapid clarificate printr-un ordin de ministur, ce va fi gata mâine.

Pregătiți copiii pentru școală!”

O ședință crucială

Reamintim că președintele Klaus Iohannis i-a convocat la Cotroceni pe mai mulți miniștri. Ședința a început la ora 15.00.

La ședința de la Cotroceni au fost convocați premierul Florin Cîţu, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, şeful DSU, Raed Arafat, şi directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, Adriana Pistol.