Cîmpeanu: Am ales să ne oprim la 1 la mie cu scenariul verde. Ministrul Educației spune că, deși la alte domenii limita ratei de transmitere a coronavirusului pentru scenariul verde este de 1,5 la mie, în cazul școlilor a fost aleasă valoare de 1 la mie.

„Ministerul Educaţiei a publicat astăzi şi va publica regulat lista localităţilor cu rata de infectare aferentă, provenită de la Centrul Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, de la CNCCI, listă care are include şi focarele, iar de săptămâna viitoare şi DSP-ul şi CNCCI-ul vor avea aceeaşi listă, nu vor mai fi diferenţe, dar noi am venit în întâmpinarea acestei exigenţe publicând pe site-ul Ministerului Educaţiei direct lista care este, să spunem, mai restrictivă din perspectiva scenariilor pentru a nu avea treceri”, a declarat ministrul la Digi24.

Lista publicată de Ministerul Educaţiei este cea exigentă

„Nu cred că fi multe, dar să nu fie treceri bruşte de la un scenariu mai permisiv de calcul către un scenariu mai exigent de calcul, deci lista publicată de Ministerul Educaţiei este cea exigentă, CNCCI, care ia în considerare şi focarele deja”, a adăugat Sorin Cîmpeanu.

„Pentru alte domenii scenariul „verde” merge până la o rată de infectare de 1,5 la mia de locuitori. Cu siguranţă aţi observat diferenţa, pentru şcoli scenariul verde se opreşte la 1 la mie, deci este deja un scenariu mai restrictiv, gândit tocmai pentru a asigura starea de siguranţă a elevilor atunci când sunt toate şcolile deschise”, a mai spus ministrul.

„Am fi putut să mergem şi noi până la o rată de infectare de 1,5, deci am fi avut mai multe şcoli deschise integral. Este o măsură de precauţie, pentru că deschiderea şcolilor s-a făcut cu un maximum posibil de prudenţă, şi vă mulţumesc pentru aceste două întrebări, în speranţa că argumentele au fost înţelese, ambele sunt exigenţe sporite cu privire la deschiderea şcolilor, şi faptul că am publicat lista mai restrictivă şi faptul că am ales să ne oprim la 1 la mie cu scenariul ‘verde’ şi nu am mers până la 1,5 la mie”, a încheiat Cîmpeanu.