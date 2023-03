„Cimitirul nevaccinaților”. Romanul despre teroarea din timpul pandemiei a apărut pe piață

Cum ar fi arătat ultimii doi ani din viața ta dacă nu ar fi existat pandemia? Cu siguranță îți este greu să răspunzi la această întrebare, însă poți răspunde, fără a sta vreo clipă pe gânduri, la întrebarea: cum ți-au afectat anii de pandemia cursul vieții ? Fiecare din noi a fost influențat într-un mod pozitiv sau negativ de ceea ce s-a întâmplat în timpul pandemiei. Aproape că am putea compara viața noastră cu traiul într-un cimitir. Cel puțin, Sorin Ovidiu Bălan, așa a văzut lucrurile.

Cartea “Cimitirul nevaccinaților” scrisă de Sorin Ovidiu Bălan reprezintă o incursiune a noastră, a tuturor, printre „mormintele” celor care au avut de suferit în timpul și de pe urma pandemiei. După spusele autorului, pandemia încă nu s-a încheiat. “Așa cum războaiele mondiale s-au încheiat prin conferințe de pace, așa se va întâmpla și în cazul pandemiei. Nu a avut loc conferința de pace și nu a avut loc un Nürnberg”.

Acest roman de dragoste a cărui acțiune se petrece într-o perioadă prin care am trecut cu toții, însumează toate nedreptățile, tragediile, terorile la care au fost supuși oamenii în timp ce unii conducători își făceau de cap, având în mâini destinele unor popoare. “Bă, bețivilor și troglodiților. O să urmeze să vă vaccinați. Dar să rămâneți aici, afară, că deocamdată îi vaccinează pe funcționari, înăuntru. Voi știți că nu aveți voie înăuntru, așa că or să vă vaccineze afară. Bucurați-vă, bă tâmpiților, și nu mai faceți mutrele astea lungi. Că statul are grijă de voi, ultimele scursuri, și cheltuie bani să vă vaccineze”, avea să spună unul dintre personajele principale ale romanului.

Sună extrem de cunoscut ! În același mod au fost îndoctrinate masele pentru a se vaccina. În același mod au procedat conducătorii atunci când oamenii au fost privați de drepturile și libertățile lor fundamentale prevăzute și garantate de Constituție. Această lume pe care Sorin Ovidiu Bălan o creionează în cartea sa este lumea pe care a trăit-o și el, și eu, și tu.

Poți achiziționa ”Cimitirul nevaccinaţilor” de Sorin Ovidiu Bălan de la punctele de difuzare a presei și prin comandă online pe www.edituradecarte.ro