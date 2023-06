Chipuri ale Sfințeniei. 12 biografii și învățături ale părinților contemporani din Grecia

„Parcă îl și aud pe cititor, grăindu-și în sine, exasperat: „Încă o carte cu sfinți! Sunt prea multe cărți! Iar eu nu am decât o viață. Trebuie să mai și făptuim, nu doar să citim!” Dreptatea, trebuie să o recunosc, e de partea cititorului. Timpul nu mai are răbdare. Iar viața e în altă parte. Viața veșnică, nestricăcioasă. Suspendați între aceste două stări sufletești, între două titluri livrești, de la o vârstă încolo învățăm să ne drămuim clipele. De aceea, am considerat a fi potrivit să extrag din biografiile a 12 sfinți și din cuvintele lor insuflate de Duhul Sfânt ceea ce mi s-a părut mie că este esențial”, apare scris în descrierea cărții.

De ce a ales acest subiect

Autorul Ciprian Voicilă, renumit pentru cărțile sale cu teme religioase a ales acest subiect, deoarece majoritatea părinților cu har au crescut în Grecia.

„Majoritatea acestor purtători de Dumnezeu au crescut în Grecia: tărâm nu doar mitic, ci și palpabil, unde cerul senin, nemărginit îmbrățișează pământul cu miros de trandafiri, unde Athon-ul se oglindește în undele sclipitoare ale Mării Egee. I-aș fi zis cărții „Din Elada cerească,” dacă Elada nu ar fi rămas, în mentalul colectiv, tărâmul zeilor, rămas pustiu în fața Crucii izbăvitoare a Domnului nostru Iisus Hristos”, se mai arată în descrierea cărții.

Sfinții și cuvioșii portretizați sunt vlăstare ale isihasmului

Prin toate biografiile zugrăvite aici trece ca o rază caldă Rugăciunea Preadulcelui Nume al Domnului nostru Iisus Hristos.

Toți sfinții și cuvioșii portretizați în acest volum sunt vlăstare ale isihasmului. Prin urmare, toți ne pot călăuzi pe drumul mântuirii noastre, de la primul pas, al curățirii de patimi, la luminarea minții și a inimii, pregătindu-ne pentru întâlnirea cu Domnul, în Lumina Sa negrăită și nezidită.